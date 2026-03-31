Adriana Pérez 31 MAR 2026 - 16:06h.

El próximo lunes comienza el juicio por el caso Kitchen, el del presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas

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El próximo lunes comienza el juicio por el caso Kitchen, el del presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, por parte del ministerio del interior que dirigía Fernández Díaz. Hace 6 años, el exministro del Partido Popular mantuvo un careo ante el juez, con quien fuera su número dos, Francisco Martínez. Un careo muy tenso.

Cero halagos y muchos reproches. Es noviembre de 2020 en la Audiencia Nacional. El exministro Jorge Fernández Díaz se enfrenta a quien fue su mano derecha: Francisco Martínez. “Estamos en este careo por ti”, le espeta. "Si no estabas investigado y no me constaba que hubieras cometido nada irregular, me quieres decir, ¿de qué tenía que proteger?", señala el exministro. "Para empezar no declarando cosas que me perjudicaban", responde Martínez.

El exministro le dice "si hubiera podido hacer algo por ti lo hubiera hecho" y a continuación le echa en cara los insultos que Martínez confirió hacia su persona con varias personas: "No había mucho afecto de ti hacia mí". "En ese momento claro que no", contesta Martínez.

"He dejado de hacer todo. Me he vuelto de vacaciones... Yo era a quien tu llamabas, tu persona de confianza". "Lo último que me podía imaginar es que íbamos a acabar aquí", responde el ex secretario de Estado.

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Un careo explosivo. Ambos, imputados en el caso Kitchen. Acusados de mover los hilos de una operación policial en la sombra con la llamada policía patriótica. El objetivo: espiar a Luis Bárcenas; hacerse con sus papeles, sus grabaciones, sus secretos. Conseguir toda información potencialmente comprometedora para el Partido Popular. Utilizaron hasta al chófer del extesorero…

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Durante el enfrentamiento, Martínez fue directo: aseguró que cumplía órdenes. Órdenes que siempre creyó legales. Pero Fernández Díaz lo negó todo. “No sé nada de la operación Kitchen”.

Anticorrupción aporta correos de Villarejo: "Me abandonaste a mi suerte"

La Fiscalía de Anticorrupción ha aportado de cara al juicio de la 'Operación Kitchen' una serie de correos electrónicos que mandó el comisario jubilado José Manuel Villarejo al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez --ambos acusados-- en el que el primero le reprocha haberle dejado "tirado": "Me convenciste para que me quedara porque decías necesitarme, pero luego me abandonaste a mi suerte".

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Así se desprende del escrito que ha remitido el fiscal César de Rivas a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN), donde comenzará el juicio el próximo 6 de abril por el presunto espionaje orquestado en 2013 por la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Los correos datan del 13 de noviembre de 2016, solo cinco días antes del cese de Martínez como Secretario de Estado y en ellos le reprochó haber pasado "por una campaña orquestada" por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

"De ser un fiel y leal servidor del Estado a un apestado, un hombre de las cloacas ... en referencia a que sois vosotros las cloacas ... y lo habéis aceptado ... porque pensabais ... pensabas, que no iban contra ti", le dijo Villarejo a Martínez.

Una "campaña de descrédito" que el comisario jubilado atribuye al director del CNI en ese momento, Félix Sanz Roldán, y reprochó a Martínez que su "debilidad le ha dado alas a sus maniobras": "Has visto que al final, después de haberme abandonado a mi suerte, han ido a por el Ministro, ahora ex, a por ti".

Así, Villarejo manifestó que "su nivel de paciencia ha llegado al límite, y puede que sea un viaje sin retorno", al tiempo que le recriminó que haya "permitido que saquen una ley absurda" para impedirle "obtener la condición de Honorario", así como que le "nieguen" su "placa insignia" de la Policía.

"Quiero mi respuesta de la fecha real de mi jubilación ... me cansé de esperar. Quiero mi placa insignia ... la que llevé en mi vida profesional...a la que tengo derecho según la misma ley que me ha quitado la condición de Honorario", remachó.

Al final de este correo, Villarejo pidió al ex secretario de Estado "solo lo que en Derecho, en mayúsculas" considera que le "corresponde", y que dejase de ponerse "de perfil", aunque concluyó el mensaje poniéndose a sus órdenes: "Aprovecho la ocasión para ofrecerme para lo que necesites ... como siempre".

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cárcel de 15 años y 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por los presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

También pide 15 años para Martínez, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y para Andrés Manuel Gómez Gordo, quien fuera jefe de seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, también por los mismos delitos. Por otro lado, pide una condena de 19 años de prisión para Villarejo.

Las comparecencias

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exministra y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal declararán el próximo 23 de abril como testigos en el juicio de la operación Kitchen, que gira en torno a un supuesto espionaje parapolicial a Luis Bárcenas en busca de documentos del caso Gürtel.

Entre los testigos que desfilarán por la Audiencia Nacional figuran varios compañeros de gobierno del exministro, como la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, citada el 27 de abril, o quien fuese sucesor de Fernández Díaz al frente de Interior, Juan Ignacio Zoido, citado también el 23 de abril.

Tras Zoido y después de la moción de censura que dio paso al Gobierno de Pedro Sánchez, llegó al Ministerio del Interior Fernando Grande-Marlaska, quien también declarará como testigo en el juicio, en su caso el 11 de mayo.

Pero antes, en el mes de abril, el tribunal ha llamado a declarar a un puñado de exdirigentes del Partido Popular para dar su versión sobre la presunta operación parapolicial orquestada en 2013 desde el Ministerio del Interior, y supuestamente pagada con fondos reservados, para seguir a Bárcenas y a su familia en busca de documentos relacionados con el caso Gürtel que pudiesen comprometer al partido o a sus dirigentes.

Entre ellos, por ejemplo, está también Javier Arenas, citado el 27 de abril.

También en abril, el día 23, está citado el director de la Policía en el momento en que transcurrieron los hechos, Ignacio Cosidó.

Un día antes, el 22, será el turno de la expareja de Cospedal, Ignacio López del Hierro. Tanto este empresario como la exministra estuvieron investigados durante un tiempo en la causa, si bien el juez Manuel García-Castellón, que dirigió la instrucción, acabó archivando el caso contra ellos con la oposición de la Fiscalía.

Todos ellos declararán después que los perjudicados: el propio Luis Bárcenas, que fue tesorero del PP y pasó varios años en prisión por su participación en el caso Gürtel, y su mujer, Rosalía Iglesias, que también fue condenada, declararán el 20 de abril; su hijo, Guillermo Bárcenas, vocalista del grupo Taburete, lo hará el 23. Ya en mayo será el turno de ex altos cargos policiales como Manuel Sánchez Corbí, que fue jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), citado el 4 de mayo, el mismo día que el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán.