Esperanza Calvo 07 ABR 2026 - 22:16h.

La Casa Blanca niega que Trump esté sopesando la posibilidad de utilizar armas nucleares en Irán

Las amenazas de Trump no surten efecto en el régimen de los ayatolás que mantienen su pulso contra Estados Unidos y sus aliados.

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Las amenazas de Trump no surten efecto en el régimen de los ayatolás que mantienen su pulso contra Estados Unidos y sus aliados. Y llaman a su población, a los civiles iraníes, a que se convirtan en escudos humanos y protejan las instalaciones que podrían ser atacadas desde esta madrugada. El régimen ha pedido a la población que se conviertan en escudos humanos en las estructuras y puentes críticos del país. EEUU ya ha atacado 50 puntos clave y los ataques se han sucedido hoy.

Miles de iraníes han rodeado centrales eléctricas y puentes de todo el país. Han respondido a la llamada del Ministerio de Juventud y Deportes. Forman una larga cadena humana para proteger estas infraestructuras y tratar de evitar así que Estados Unidos los bombardee. Casi al mismo tiempo, Donald Trump aumentaba la presión y lanzaba esta amenaza al mediodía. "Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", ha amenazado

Lo que ha ocurrido inmediatamente después es que Irán ha cancelado las negociaciones. Teherán siempre ha rechazado el alto el fuego temporal: negociarán la reapertura de Ormuz tras un fin de la guerra permanente, con garantías de que no sufrirán más agresiones. En las últimas horas han sido bombardeadas varias vías de tren y la isla de Kharg, desde donde exporta su petróleo.

El ultimatum termina esta noche a las 2 de la mañana hora española. El vicepresidente Vance espera una respuesta. "Confiamos en que podremos obtener una respuesta, ya sea positiva o negativa, antes de las 8 en punto. Espero que tomen la decisión correcta", ha señalado.

Quien ya da el mundo por cambiado pase lo que pase esta noche es Netanyahu: "Este ya no es el mismo Irán, ni tampoco el mismo Israel. Estamos cambiando el equilibrio de poder de un extremo al otro."

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Para él, el mundo ya ha cambiado. Dentro de unas horas comprobaremos si la amenaza se convierte en realidad. Podríamos estar hablando de un crimen de guerra anunciado y ejecutado en directo.