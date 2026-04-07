María Corina Machado se reunirá en Madrid con Edmundo González Urrutia el próximo 18 de abril

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La líder opositora venezolana María Corina Machado ha indicado este martes que se reunirá el próximo 18 de abril en Madrid con el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.

"Queridos venezolanos, aquí estoy con nuestro presidente Edmundo González. Voy a poder abrazarte de nuevo Edmundo y a tantos venezolanos", ha dicho en un vídeo difundido en redes sociales, donde ha indicado que "nos vemos el 18 a las 18 (horas) en Madrid".

"Sí señor, el próximo 18 a las 18:00 para recibir a María Corina Machado en su visita a Madrid", ha remachado por su parte Edmundo González, también presente en el vídeo.

La Premio Nobel de la Paz 2025 ha recalcado que "es muy importante que todos vayamos con nuestra bandera, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pasión y nuestro amor por Venezuela, que esta emoción de pronto volver a casa, la que hoy nos mueve en Madrid y en el mundo entero, poder reencontrar a nuestras familias". "Como todos lo decimos siempre, esto lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer a la venezolana", ha señalado.

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Convoca a todos los venezolanos a un "evento histórico"

El partido opositor Comando con Venezuela ha indicado en la última hora que Machado y González protagonizarán en la capital española un "evento histórico". "Será una jornada llena de la energía, valentía y esperanza que nos caracteriza. ¡Demostremos que nuestra lucha no tiene fronteras!", ha agregado en redes sociales.

La visita de Machado incluye una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida. Preguntado por un encuentro con Machado, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha señalado este mismo martes que la recibirán si ella lo pide. "Si lo solicitan, no habría ningún inconveniente que tenga ningún encuentro a ningún nivel", ha indicado en rueda de prensa.

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El titular de la cartera diplomática ha recordado que él ha hablado con María Corina Machado en varias ocasiones y que tras ser nombrado ministro de Exteriores ya anunció que hablaría tanto con el Gobierno venezolano como con la oposición.

"Lo hemos hecho", ha exclamado, recordando sus conversaciones con Edmundo Rodríguez y Leopoldo López, con quienes también habló el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y ha añadido: "Lo podríamos hacer perfectamente con María Corina Machado si ella lo solicitara, por supuesto".