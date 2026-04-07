Juanma Moreno, sobre posibles pactos para gobernar Andalucía: "Ni me lo planteo, no queremos depender de nadie"

El presidente andaluz defiende la estabilidad y pide una mayoría suficiente para evitar bloqueos y garantizar la gobernabilidad tras el 17 de mayo

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En este momento, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afronta el 17 de mayo con las encuestas a favor, pero con la incertidumbre de si logrará una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario o si tendrá que apoyarse en Vox. En su entrevista en 'El Programa de Ana Rosa', el líder del PP andaluz ha defendido su gestión, marcado distancias con sus rivales y apelado a la estabilidad como eje central de su proyecto.

Mayoría absoluta o necesidad de pacto

Moreno se ha mostrado prudente pese a los sondeos favorables: “Es verdad que las mayorías absolutas son muy difíciles”, admite, subrayando que pequeñas variaciones de votos pueden cambiar significativamente el reparto de escaños. Aun así, deja clara su aspiración: “Nosotros queremos ser libres, no depender de nadie”. El presidente ha insistido en que su objetivo es gobernar en solitario y ha evitado pronunciarse demasiado sobre la posibilidad de integrar a Vox en su Ejecutivo: “Yo ahora ni me lo planteo”.

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El candidato popular ha cargado contra la estrategia de Vox, especialmente por el bloqueo institucional en otras comunidades, lo que considera que les perjudica al propio partido porque en situaciones como la de Extremadura generan una parálisis administrativa. “Vox es de los que señalan los problemas, pero cuando tú le dices cómo solucionarlos, nunca te dan la fórmula”, critica.

Moreno también ha sido contundente con los socialistas, asegurando que atraviesan su peor momento en Andalucía: “El PSOE en Andalucía no tiene ninguna opción de gobierno”. En su opinión, la estrategia socialista pasa por resistir y evitar la mayoría absoluta del PP: “Ellos lo único que están buscando es intentar mantener el resultado”. Además, el líder del PP de Andalucía ha admitido que tanto PSOE como Vox tienen el mismo objetivo: "Romper la mayoría".

Lo más polémico de Andalucía: vivienda e inmigración

El presidente considera que la vivienda es la principal preocupación de los andaluces: “Se ha convertido en un problema en toda Andalucía”, con especial incidencia en ciudades como Málaga, Sevilla y el litoral. El presidente ha explicado que existe un problema de oferta: “Hay un 30% de viviendas que podrían estar en alquiler y no lo están”, debido al miedo de los propietarios.

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Frente a ello, defiende medidas basadas en la seguridad jurídica: “La propiedad privada hay que respetarla”, y ha criticado las políticas intervencionistas: “Cuando tú topas precios, cuando tú no limitas la okupación, cuando tú condicionas el mercado, al final, lejos de arreglarlo, lo que haces es limitarlo”.

En relación a la inmigración, Moreno apuesta por la “inmigración regulada, ordenada y planificada”, pero también ha querido rebajar el tono del debate destacando su importancia económica y su papel en determinados sectores: “Ni la hostelería ni el campo funcionarían si no tuviéramos inmigrantes”.

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También ha mencionado otros problemas que sufre su comunidad. Moreno denuncia un deterioro de las infraestructuras en Andalucía y la falta de inversión estatal: “Hay una falta de mantenimiento y eso se ha notado”. En esto, se ha referido especialmente a os problemas ferroviarios: “No podemos acostumbrarnos a pagar alta velocidad sin ser alta velocidad”, señala denunciando retrasos, incidencias como el accidente de Adamuz y cortes en grandes conexiones como la de Málaga. Además, alerta del impacto económico de estas deficiencias en una comunidad dependiente del turismo y la movilidad.

Su postura ideológica: "¿Qué problema hay en ser moderado?"

Moreno ha respondido a las críticas de la candidata por el PSOE y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, que le acusaba de centrarse en la imagen: “Tengo la suerte de que a mí los ciudadanos me piden hacerse fotos conmigo”, ironiza. Además, ha defendido su perfil político frente a quienes lo juzgan: "¿Qué problema hay en ser moderado?", replica reforzando una forma de gobernar basada en el diálogo, la empatía y el respeto al adversario.

En lo ideológico, se definió claramente: “Yo soy liberal en lo económico”, pero ha matizado que eso no está confrontado con políticas sociales: “Tengo un fuerte compromiso social y eso no es malo”.

Llamamiento a la población respecto a las elecciones: "Apostar por la estabilidad o meternos en un lío"

De cara a la jornada electoral, Moreno ha lanzado un mensaje directo y reiterado a la movilización del electorado, insistiendo en que el resultado no está garantizado pese a las encuestas: “Los andaluces tienen que tomar una decisión: o seguir apostando por la estabilidad, que representa nuestro proyecto de un gobierno para todos; o meternos en el lío en el que están ahora mismo Extremadura, Aragón, Castilla y León o el propio Gobierno de España”.

El presidente andaluz insiste en que lo que está en juego no es solo quién gana, sino la capacidad real de gobernar: “Lo que necesita Andalucía son gobiernos estables, gobiernos que puedan gobernar”, remarca, vinculando esa estabilidad a una mayoría suficiente del PP. Moreno ha concluido la entrevista reforzando su principal objetivo político, dejando clara su preferencia por un Ejecutivo sin condicionantes: “Lo que quiero es ser independientes, no tener ataduras con nadie, que podamos hacer un gobierno cuatro años”, apelando a una mayoría amplia que se lo permita.