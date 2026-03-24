Moreno Bonilla responde a Mª Jesús Montero: "No representa a Andalucía. Es una extensión de Sánchez"

Tras anunciar la convocatoria de las elecciones autonómicas de Andalucía, Moreno Bonilla han estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa'

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Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha anunciado este lunes 23 de marzo la convocatoria de las elecciones autonómicas el próximo domingo 17 de mayo, agotando prácticamente la legislatura casi cuatro años después de los últimos comicios celebrados el 19 de junio de 2022.

Pocas horas después de este anuncio, Moreno Bonilla ha estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa', donde ha respondido a todas las preguntas de la presentadora y ha explicado el motivo por el que ha decidido adelantar la elecciones unas semanas.

"Es la fecha que está más despejada en Andalucía porque nuestra primavera está cargada de eventos que son muy importantes para nosotros. Es el día que quedaba limpia para poder posibilitar que hubiera una amplia participación por parte de los ciudadanos de Andalucía", ha explicado.

Sobre las palabras de María Jesús Montero asegurando que el PP tiene miedo de un repunte del PSOE, ha respondido: "Me sorprende que haga esa afirmación teniendo en cuenta los resultados que ha habido en los procesos electorales que se han producido en diferentes autonomías y teniendo en cuenta los sondeos electorales que conocemos en Andalucía. Mª Jesús Montero no representa ni el futuro, ni la esperanza, ni la ilusión. Es una extensión de Sánchez en Andalucía y no parece representar un revulsivo electoral para el Partido Socialista", ha respondido.

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Aunque le gustaría gobernar con mayoría absoluta, Moreno Bonilla sabe que es muy complicado en España: "Sabemos que es difícil, pero es posible. Todo lo que no sea una mayoría estable va a suponer meternos en un lio y que nos pase lo mismo que a otros compañeros que llevan meses sin Gobierno", ha dicho en directo.

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"Creo que Sánchez no está en condiciones de convocar ahora unas elecciones generales. No hay números que jueguen a su favor y Sánchez siempre piensa en Sánchez", ha respondido al ser preguntado por la posibilidad de un 'superdomingo' electoral.