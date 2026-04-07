La emoción de Antonio, víctima del hombre que agredió con un hacha a varios vecinos de Montefrío

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La tranquilidad habitual de Montefrío se vio rota por un violento suceso que ha dejado conmocionados a sus vecinos. Un hombre atacó con un hacha a varias personas sin aparente motivo, generando escenas de pánico en la localidad granadina. Entre las víctimas se encuentra Antonio, quien ha relatado con evidente emoción en 'El tiempo justo' cómo se produjo el ataque.

“Se cruzó conmigo, escuché un ruido a mi espalda y me tiró un hachazo”, explicó, todavía afectado por lo ocurrido. Según el testimonio recogido, el agresor actuó de forma repentina, sin mediar palabra ni existir conflicto previo alguno.

"Empezó sin explicación ninguna a pegarle con el hacha"

El propio Antonio detalló cómo fue sorprendido mientras realizaba su rutina diario: “Iba andando como todos los días y se lo encontró, y empezó sin explicación ninguna a pegarle con el hacha”, relató su hijo, subrayando la incomprensión que sienten ante lo sucedido.

Por el momento, se desconoce si el atacante es vecino del municipio o si se trata de una persona llegada de fuera. Tampoco se han esclarecido los motivos que desencadenaron la agresión, lo que aumenta la preocupación entre los habitantes. Las autoridades investigan los hechos mientras el municipio trata de recuperar la calma. El testimonio de Antonio refleja el impacto emocional de un suceso tan inesperado como violento, que ha dejado una profunda huella en la comunidad y mantiene en alerta a todos los vecinos ante la incertidumbre