Lorena Romera 02 JUN 2026 - 19:43h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha dado positivo en su test de embarazo en sangre tras sus tres negativos en orina

Marta Peñate agota su última oportunidad para quedarse embarazada y desvela su siguiente paso

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Marta Peñate ha dado positivo en un test de embarazo en sangre tras varios negativos en orina. Si hace tan solo unas horas se desahogaba en redes después de agotar su última oportunidad de su proceso de fertilidad, la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha recibido una inesperada noticia al recibir el resultado de sus analíticas. A través de sus stories de Instagram, la colaboradora y presentadora de televisión ha explicado con mucha prudencia cuáles son ahora las pruebas médicas a las que se debe someter.

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Con la naturalidad y la transparencia que siempre la ha caracterizado, la que fuera participante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' ha aparecido en sus redes para narrar lo sucedido. "Lo que os voy a contar es para flipar. Todo me pasa a mí, lo tengo clarísimo. Me hice tres test de embarazo de orina después de la transferencia embrionaria y los tres fueron negativos. Super, hiper, megablancos... De verdad, no había ningún tipo de esperanza", comienza explicando.

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Pero el giro de los acontecimientos ha llegado con el test de embarazo en sangre. "Este lunes tenía la cita para hacerme el test de embarazo, pero de sangre. Resulta que he dado positivo, pero de 34. Es un embarazo con una beta muy baja, lo que significa que el embarazo seguramente no va a evolucionar, casi seguro", ha desvelado completamente incrédula la ganadora de 'Supervivientes All Stars'.

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"El embarazo seguramente no va a evolucionar"

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La explicación médica tras este positivo de Marta Peñate

"No entiendo cómo todo me pasa a mí... ya he pasado por un ectópico, un aborto, y ahora esto que a ver que será. Mañana me vuelven a sacar sangre para ver cómo va. Las posibilidades que me dan es que seguramente sea un embarazo bioquímico", ha explicado Marta Peñate, que está ahora a la espera de nuevas pruebas médicas.