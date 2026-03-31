Exclusiva | La fotografía de los teléfonos móviles que Juli tiró para ocultar pruebas

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'El tiempo justo' muestra las fotografías de las bolsas de basura en las que Julián, asesino confeso de Francisca Cadenas en Hornachos, había introducido los teléfonos móviles que previamente había destruido, muestran el momento en que se sentía acorralado por la UCO. Este gesto provocó un revuelo que fue demoledor: aunque él tiró las bolsas, la Guardia Civil logró recuperar los dispositivos.

Juli: “Tengo que tirar los teléfonos que tengo ahí, porque los he roto y en uno tenía…”

No fue la única estrategia de presión que utilizó. Horas antes de su detención, los agentes interrogaron a su familia, incluyendo a sus hermanos, su cuñada, sus sobrinas y la expareja de Lolo. Según fuentes judiciales, estas declaraciones no buscaban solo respuestas, sino también generar tensión y presión sobre el detenido. Las sobrinas explicaron la presión que siente la familia.

Estos interrogatorios consiguieron su objetivo: poner nerviosos a ambos hermanos, tal y como se refleja en una conversación de Lolo con unos amigos, en la que él se justifica constantemente e intenta exculparse.

Además, la investigación ha revelado detalles de lo que Julián planeaba hacer con los teléfonos, gracias a una conversación interceptada con su hermano: “Tengo que tirar los teléfonos que tengo ahí, porque los he roto y en uno tenía…”, decía, según consta en el expediente.