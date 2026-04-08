Europa Press 08 ABR 2026 - 14:02h.

La Ex Miss Asturias, Claudia Montes, ha declarado en el juicio en que se juzga a José Luis Ábalos por el caso de las mascarillas

Ábalos y Koldo García, con gesto serio y comentando la declaración de Jéssica en el Supremo: así ha sido la primera sesión

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Claudia Montes, mujer a la que se relaciona con José Luis Ábalos, ha asegurado en el juicio del Tribunal Supremo que el exministro de Transportes le pasó enlaces de vacantes en la empresa pública Logirail, en la que finalmente fue contratada tras mandar su currículum, pero no le esclareció si había sido "enchufada". Y ha expresado que el exasesor ministerial Koldo García "desde el principio" le dijo que era su "jefe".

Según ha declarado como testigo, conoció a Ábalos en mayo de 2019 durante un mitin del PSOE en Asturias, y ha señalado que tuvieron una relación "de amistad y, luego, una relación un poco virtual".

Montes ha indicado que Ábalos sabía que era "madre soltera, estaba sin trabajo y necesitaba trabajar". "Entonces, como cualquier amigo y compañero al que le cuentas tu situación, "le pasó enlaces". "Yo vi que en InfoJob la empresa estaba creciendo muchísimo, tenía muchos puestos de trabajo. Y accedí a mi candidatura, la presenté como encargada", ha añadido.

La mujer ha precisado que tenía varios años de experiencia como encargada en otra empresa y por ello la contrataron "porque era apta para el puesto".

En Logirail -filial de Renfe- trabajó entre diciembre de 2019 y febrero de 2022, empezando como encargada de un proyecto trenes turísticos y, después, "con el tiempo, con esfuerzo, trabajo y muchas horas extras", ascendió "a supervisora".

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Sobre si cree que Ábalos pudo influir en su contratación, Montes ha comentado que los investigadores sospechan que hay "algo detrás". "Pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron en ningún momento. Nunca Ábalos me dijo 'oye, te he enchufado'", ha remarcado. Respecto a Koldo, ha declarado que "desde el principio" le dijo que era su jefe en la empresa pública: "Que era el consejero de Renfe y que era mi jefe".