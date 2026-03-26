La defensa de Koldo pide emitir el juicio en directo, pero el Supremo limita su difusión a los medios

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La abogada del exasesor ministerial Koldo García ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) “la retransmisión íntegra y en directo” del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, que comenzará el próximo 7 de abril

La letrada Leticia de la Hoz defiende en su escrito que se trata de “un proceso de indudable relevancia pública”, en referencia al juicio que también afecta al exministro José Luis Ábalos y al empresario Víctor de Aldama

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Según argumenta, “la publicidad no solo es un deber del tribunal, sino un derecho del acusado”, ya que permite que el proceso se someta al escrutinio de la sociedad y se garantice un juicio justo

En esta línea, sostiene que la retransmisión en abierto sería “el instrumento más eficaz para permitir que la ciudadanía conozca de primera mano las pruebas y declaraciones”, evitando que el honor de su cliente “dependa exclusivamente de interpretaciones parciales”

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Denuncia un “juicio paralelo” mediático

La defensa subraya que Koldo García “ha sido sometido a una exposición mediática sin precedentes”, que ha ido más allá del ámbito profesional para adentrarse en su vida privada, generando “un juicio paralelo y un escarnio público constante”

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Por ello, considera que se ha producido una “afectación a su buen nombre de manera masiva y pública”, y que la retransmisión del juicio permitiría una eventual reparación “de igual magnitud”

“No busca el espectáculo”

Como precedente, la abogada cita el juicio del ‘procés’, donde se permitió la retransmisión íntegra, destacando que “la máxima transparencia es el mejor antídoto contra la desinformación”

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En ese sentido, insiste en que “la presencia de las cámaras no busca el espectáculo”, sino que el proceso judicial sea percibido como una aplicación rigurosa de la ley, sometida al control público

Además, defiende que una señal institucional completa sería “la mejor defensa frente a la manipulación informativa”, al permitir un acceso directo a la fuente y evitar interpretaciones fragmentarias o interesadas

El Supremo limita la difusión

Por su parte, el Tribunal Supremo ha establecido que los medios de comunicación podrán disponer de señal institucional del juicio, pero únicamente para la elaboración de piezas informativas

No estará permitida, sin embargo, la retransmisión íntegra o parcial, ni en directo ni en diferido, de las sesiones, limitando así el alcance de la solicitud planteada por la defensa