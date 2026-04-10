Según el presidente del gobierno español, Israel está atropellando y violando muchos de los artículos del acuerdo de asociación

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado de nuevo este viernes a los miembros de la UE a suspender el acuerdo de asociación con Israel ante las violaciones "flagrantes" del derecho internacional humanitario que está cometiendo: "No permitamos una nueva Gaza en el Líbano".

En su intervención en el 'European Pulse Forum', organizado por Político y BeBartlet en Barcelona, Sánchez ha llamado a la UE a actuar con coherencia y empatía y responder a un país que está "atropellando y violando" muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación.

La UE se está quedando atrás y ha perdido el pulso

El jefe del Ejecutivo ha abogado por la reforzar la autonomía de la UE, ha insistido en la necesidad de una política exterior, de seguridad y defensa común y, en ese contexto, ha apostado por avanzar "mañana mismo" hacia un ejército europeo, "no en diez años, ni en dos".

Como segundo pilar ha defendido un mercado y un marco financiero común para crecer más y, en tercer lugar, ha reivindicado la Europa social, con la mirada puesta en los problemas para acceder a la vivienda.

Sánchez ha abogado por "recuperar la ambición del europeísmo" y reforzar el lugar de la UE en el mundo sin caer en la tentación de asilarse o de resignarse ante el auge de las fuerzas reaccionarias que amenazan el proyecto común.

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Frente a esas fuerzas que sostienen que la UE se está quedando atrás y ha perdido el pulso, ha considerado que si el éxito de un modelo se mide por el bienestar de sus ciudadanos "Europa no es el problema, es la referencia".

Y España, ha añadido, es un "modelo de éxito" que nunca hubiera sido posible sin ese paraguas europeo y que ha demostrado, por ejemplo, que es posible crecer y crear empleo estable protegiendo el medio ambiente.

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El objetivo debe ser una Europa "más integrada y más soberana", menos dependiente de terceros actores y con una voz propia: "Nuestra autonomía no es una opción, es una condición indispensable para nuestra supervivencia política, económica y también social".

Y en ese camino, ha insistido en dos principios irrenunciables: mantenerse abiertos al mundo -lo que implica, a su juicio, reforzar los lazos comerciales, de Estados Unidos a China, y apostar por una inmigración legal, segura y ordenada- y defender con firmeza el derecho internacional y un orden global basado en reglas.

Para Sánchez, Europa es "confianza, predictibilidad y estabilidad" en un mundo incierto. Mientras crecen las barreras comerciales, ha continuado, la UE debe seguir abierta y cuando retrocede la solidaridad global, tiene que "rearmarse moralmente" para contribuir a la paz.