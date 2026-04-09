Chikli acusa además a Sánchez de estar en "una alineación deliberada con Irán, con Hamás, con Hizbulá, con el mal puro"

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El ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, cargó este jueves contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmando que es "un completo y absoluto don nadie" tras su mensaje criticando la ofensiva israelí contra el Líbano.

"No hay palabras para describir mi desprecio por ti. Eres un completo y absoluto don nadie", escribió Chikli en su cuenta de X en referencia a un mensaje publicado por Sánchez ayer miércoles criticando el "desprecio por la vida y el derecho internacional" de Israel al lanzar un ataque contra el Líbano tras el alto el fuego anunciado con Irán.

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En su publicación, el ministro israelí, que ha criticado con dureza en otras ocasiones a Sánchez, afirma que Israel "no tiene ningún conflicto con el Líbano".

"(Israel) Está en guerra con el eje del mal iraní, con Hizbulá y con sus cómplices, incluidos (Nicolás) Maduro y usted", le dice en su mensaje.

Y añade: "Usted, Sánchez, eligió aliarse con este régimen terrorista (de Irán). Al hacerlo, se ha convertido en cómplice de la opresión del pueblo iraní y en cómplice del terror impuesto por Hizbulá al Líbano".