Esta primera sustitución se realizó bajo su orden con el acuerdo del equipo técnico de Ineco, "todo ello para eliminar cualquier tipo de riesgo en la infraestructura

Adif cree que la Guardia Civil malinterpretó el tecnicismo que apunta a la rotura de carril previa en Adamuz

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El jefe de la Base de Mantenimiento de Adif en Hornachuelos ha declarado a la Guardia Civil que el carril de 42 metros sustituido el 13 de febrero a más de un kilómetro de la zona del accidente de Adamuz en las labores de reconstrucción de vías "acumulaba varios desperfectos que se encontraban en seguimiento", de manera que se cambió para "eliminar posibles peligros" y "aprovechando que se disponía de los medios humanos y materiales necesarios dentro de la obra de reparación", todo ello sin informar en su momento a la autoridad judicial, que lo descubrió en una visita.

Según recogen las declaraciones ante la Benemérita, en un informe presentado a la jueza de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), consultado por Europa Press, el jefe de mantenimiento ha expresado que "se debió a un criterio de mantener la infraestructura con mayor seguridad". Dicho carril era "de la obra inicial realizada en el año 1992 y no entraba dentro de la reforma parcial que se realizó en mayo de 2025", ha agregado.

Esta primera sustitución se realizó bajo su orden con el acuerdo del equipo técnico de Ineco, "todo ello para eliminar cualquier tipo de riesgo en la infraestructura", a lo que ha añadido que "se encontraba entre los dos desvíos, norte y sur, que fueron sustituidos en la obra de mayo de 2025, concretamente en el desvío 632, a 1.500 metros aproximadamente de donde se produjo el accidente".

En cuanto a una segunda sustitución, se realizó en el hilo paralelo al anterior, en el kilómetro 317,300, entre los días 3 y 4 de marzo, como ya se ha publicado, y se produjo por "instrucciones que recibió el manifestante por parte del subdirector de Operaciones de Mantenimiento, pero, sin embargo, no le explicó "el motivo de esa modificación".

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Al respecto, el jefe de mantenimiento ha precisado que una semana antes, la noche del 26 al 27 de febrero, "por parte de personal de la Estación de Mantenimiento de Hornachuelos trasladaron dos cupones, 36 metros, que se encontraban en Alcolea hasta la zona de Adamuz --dicho material era del Departamento de Construcción, ya que esos cupones eran de dureza 350--".

Así, ha expuesto que le dijeron "en principio que ese traslado de material era para la realización de una sustitución sin más detalles". Sin embargo, el subdirector de Operaciones de Mantenimiento les comentó que "era para la sustitución de un cupón en Adamuz, sin transmitirles quién tenían que ejecutar".

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La semana siguiente, el 3 de marzo, recibió la orden del subdirector de Operaciones de Mantenimiento, indicándole que ellos tenían que ser los encargados de la sustitución, si bien avisó al subdirector que "debido a que el cupón era de dureza 350, la sustitución de ese tipo de material lo debía realizar el Departamento de Construcción".

"Dudas" sobre el cambio "sin justificación"

De este modo, el jefe transmitió sus "dudas ante la actuación, primero porque el material era de una dureza de 350 y es del Departamento de Construcción y por otro lado, porque con la orden de sustitución no dieron ninguna justificación técnica". Entendió que "tendría que haber un respaldo legal para la actuación, teniendo en cuenta que ese cupón no presentaba desperfecto".

Al ser preguntado por el motivo por el que la primera sustitución la realizó sin objeción y sí la transmitió en la segunda, ha manifestado que la primera la realizó porque disponían del material y con ello eliminaban "varios defectos que se encontraba en seguimiento". Además, "al encontrarse en la zona norte a más de 1.500 metros del lugar en el que se estaban haciendo las reparaciones por el accidente", entendió que no tenía afección.

En la segunda sustitución, las objeciones las trasmitió debido a que "ese cupón no presentaba ningún desperfecto y tampoco dieron justificación técnica", motivo por el que expresó sus "reticencias". Además, ha dicho que desde que desempeña su cargo no ha recibido en alguna otra ocasión la orden de cambiar algún cupón sin justificación técnica. Aún así, se limitó a llevar a cabo dicha orden.

Aviso "urgente"

En este caso, personal de Adif realizó el cambio de carril de 36 metros la noche del día 3 al 4 de marzo, después de recibir un aviso "urgente" por el taller proveedor el día 23 de febrero, por "un problema de trazabilidad", según las comunicaciones entre el taller, la empresa Arcelor Mittal y personal de Adif, todo ello cuando la circulación por dichos carriles se reabrió el día 17 de febrero.

Adif comunicó el día 2 a la jueza que iba a realizar el cambio de carril, mientras que el día 4, cuando se llevó a cabo, la jueza requirió a Adif que se abstuviera de realizar tareas que afecten a dicho tramo, sin preaviso de 15 días de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización a previa autorización judicial.

En cuanto al traslado de tramos de carriles desde la zona del accidente a la estación de Hornachuelos, el jefe ha indicado que "la orden vino dada desde Presidencia de Adif", que le llegó "por teléfono" a su jefe de área y se la impartió "verbalmente" al equipo de trabajo del jefe de mantenimiento, todo ello sin parte ni documento, según su declaración.

Traslado de carriles con orden verbal de "presidencia de Adif"

Así, ha concretado que la instrucción "se impartió una vez que fueron localizados todos los cuerpos" de las personas fallecidas, el jueves 22 de enero, cuatro días después del siniestro. En ese momento fue cuando se recibió la orden y se trasladaron esos tramos de cupones a Hornachuelos. Este traslado se efectuó la noche del 22 y la jornada del 23. Posteriormente, a solicitud de una componente de la CIAF, el 3 de febrero, se trasladó un cupón de 2,32 metros.

Preguntado por si conoce el motivo por el que se trasladaron los tramos de carril afectados desde la zona del accidente a la estación de mantenimiento, ha declarado que fue "por condicionantes climatológicos y la previsión de entrada de maquinaria pesada en la zona, con la intención de salvaguardarlos", como ya remarcaron desde el ente público y en un informe de Ineco hace casi dos meses.

En relación a traslados de material de Adamuz a Hornachuelos, se han realizado del día 30 al 31 de enero, del 2 al 3 de febrero y del 4 al 5 de febrero, para "salvaguardar el material de posible destrucción o alteración", y sin conocimiento de si existía "autorización de Guardia Civil o de la autoridad judicial".

Medidas de seguridad

Cuestionado el jefe de mantenimiento por las medidas de seguridad de la estación de Hornachuelos, ha comentado que "cuentan con vallado perimetral y cerramiento de las puertas"; que "generalmente hay personas durante las 24 horas", aunque indicó que, "si es necesario, se instalarán otras medidas de seguridad que se consideren necesarias para mejor custodia".

No obstante, semanas después el propio jefe ha declarado a los agentes que el material está en una zona exterior "dado el volumen, ya que no es factible su custodia dentro de las naves de almacenamiento, quedando los cupones sin vigilancia, tanto de personal como de grabación".

Si no se considerara suficiente, ha rogado que "se indique expresamente en qué condiciones debe quedar o incrementar la protección para que Adif realice gestiones necesarias, e incluso si fuera necesario trasladar a otro lugar donde cumpla con condicionantes requeridos", dado que "el recinto no dispone de control de acceso de personal, siendo personal de varias empresas las que a diario entran en las instalaciones".