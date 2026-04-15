Iñigo Yarza 15 ABR 2026 - 17:33h.

El Gobierno niega la acusación de Núñez Feijóo de un proceso que permitirá regularizar a inmigrantes delincuentes

El endurecimiento de la regularización de migrantes: los plazos y los requisitos para los solicitantes

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El Partido Popular se ha lanzado en tromba contra el proceso de regularización de 500.000 inmigrantes aprobado este martes por el Gobierno en el Consejo de Ministros. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo se estaba gobernando "en contra" del Parlamento y de "la voluntad popular". A su entender, es un "disparate" regularizar "a granel" a personas con "antecedentes policiales" o que "han abusado de una mujer".

En este sentido, aseguraba que "un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano o ha incumplido varias veces la legislación española" no debería poder acogerse a ese proceso de regularización. A su entender, eso "no tiene ningún antecedente en ningún país de la Unión Europea".

¿Qué dice el texto sobre los requisitos para la regularización?

Pero lo que dice el decreto del Gobierno recogido en el Boletín Oficial del Estado no es exactamente así. Según el texto que aborda la regularización hay un punto en el que queda bien claro que quien opte a esa regularización no tiene que representar una amenaza del orden público o la seguridad.

Y para comprobarlo se hará mediante dos requisitos. Los antecedentes penales, que si se tienen imposibilitan optar a la regularización, pero también de la valoración de un informe policial correspondiente. Aunque no se especifica si ese informe se hará a todos los candidatos o de manera aleatoria. Lo que sí aclara es que si en ese informe apareciera alguna reseña se valorará y se decidirá si se deniega o no.

Desde el Gobierno recuerdan al PP que el proceso de regularización extraordinaria "es para personas en situación irregular, no para delincuentes". Según el Ejecutivo, "la normativa de extranjería es muy clara, ha sido clara y seguirá siendo clara a la hora de exigir antecedentes penales y de no representar una amenaza ni para el orden público, para la seguridad nacional, ni para la salud pública".