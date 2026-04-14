La Iglesia Católica y la Patronal apoyan este proceso de regularización masiva que PP y Vox han rechazado

PP, Vox y Junts sacan adelante la moción contra la regularización de inmigrantes

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha escrito una carta pública en sus redes para explicar el proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular, que se aprobará este martes. En su mensaje subraya la importancia de este "acto de normalización y de justicia con nuestra propia historia". Además ha destacado, que este paso no solo se trata de reconocer los derechos de miles de personas que trabajan y "cuidan de nuestros mayores", sino también de exigir "obligaciones".

La integración solo es posible desde la regularidad, desde el acceso a un empleo digno, desde la contribución al sistema y desde la participación plena en nuestra sociedad EFE

Este es el séptimo proceso de regularización de inmigrantes de la historia de España. El último se hizo hace 21 años con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero José María Aznar, de otro signo político, realizó un proceso similar con los mismos objetivos: integrar a personas, la mayoría en edad activa al engranaje de un país que crece y exige mano de obra, que trabaje y cotice.

"Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones. Que quienes ya forman parte de nuestro día a día lo hagan en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia", se lee en la carta abierta de Sánchez, que recuerda que esta regularización "no nos engañemos" es también "una necesidad" para dinamizar la economía en países que "envejecen".

Sánchez, además, subraya en el texto que es también gracias al dinamismo de las personas migrantes que la economía española es hoy la que más crece en el Europa y la que más oportunidades de empleo crea, tanto para los que vienen de fuera como para los que nacieron aquí.

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"La integración solo es posible desde la regularidad, desde el acceso a un empleo digno, desde la contribución al sistema"

El presidente del Gobierno, que ha pedido al Partido Popular que escuche a la patronal y a la Iglesia católica para apoyar la regularización de inmigrantes, ha recordado que la regularización es "la mejor respuesta" para afrontar "los desafíos" que plantea la inmigración. Además de que saliendo al paso en rueda de prensa en Pekín a las críticas del PP, y también de Vox, a esa regularización.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que lo que hace el Gobierno es reconocer derechos a ciudadanos que ya viven en España y ha recordado que "la integración solo es posible desde la regularidad, desde el acceso a un empleo digno, desde la contribución al sistema y desde la participación plena en nuestra sociedad".

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Sánchez ha recordado a Feijóo, que junto a Vox han puesto obstáculos contra este proceso de regularización, que ya el Gobierno del PP de José María Aznar regularizó a medio millón de inmigrantes sin papeles.

"Por lo tanto, no estamos haciendo nada más que, desde un punto de vista de interés económico y también de una cuestión moral, reconocer derechos a quienes hoy ya están aportando a la prosperidad y a la cohesión de nuestro país", ha añadido.

Además, ha señalado que se trata de un proceso de regularización que ha sido demandado por distintos actores que poco o nada tienen que ver con el Gobierno, como la Iglesia católica o los agentes sociales, ya que se necesita mano de obra para seguir la senda de creación de empleo.