Begoña Gómez acusa a Peinado de una investigación "anormalmente acelerada"

Begoña Gómez ha acusado al juez Juan Carlos Peinado de la tramitación "anormalmente acelerada" del procedimiento

El auto de Peinado sobre Begoña Gómez eleva la crispación entre el Gobierno y los jueces

Compartir







La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al juez Juan Carlos Peinado de la tramitación "anormalmente acelerada" del procedimiento y de vulnerar sus derechos fundamentales por querer llevarla a juicio sin resolver previamente sus recursos.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado Antonio Camacho exige al instructor que resuelva cuanto antes el recurso que presentó el pasado 25 de marzo contra el auto del pasado 13 de abril que iniciaba el procedimiento del tribunal del jurado. Camacho insta, por tanto, a "la pronta resolución del recurso" para "permitir el debido control de las resoluciones judiciales".

Porque, agrega, "la continuación del procedimiento penal sin que el órgano judicial haya resuelto los recursos interpuestos por las partes contra el auto de incoación constituye una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión". En su opinión, el derecho a recurrir "no se satisface con la mera interposición del recurso", sino que "exige necesariamente una respuesta expresa, motivada y en un plazo razonable por parte del órgano judicial".

El auto de Peinado por el que decidió procesarla

La defensa considera, por tanto, que la omisión de su resolución genera una situación de "incertidumbre procesal incompatible con el derecho de defensa" que "adquiere especial gravedad" cuando la causa continúa "avanzando a fases sucesivas sin que se haya depurado previamente la validez o corrección de las resoluciones recurridas". Y ello, entiende, produce una "indefensión material" y consolida situaciones jurídicas "sin el debido control jurisdiccional".

El auto del juez Juan Carlos Peinado por el que decidió procesar a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por varios delitos de corrupción provocó un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Judicatura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el apoyo del Gobierno, defendía su derecho a opinar sobre el auto de Peinado, argumentado que sus valoraciones son "absolutamente respetuosas en lo personal" puesto que "no" menciona a ninguna persona y se encuentran bajo el ejercicio de su "libertad de expresión".