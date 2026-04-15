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El auto del juez Juan Carlos Peinado por el que ha decidido procesar a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por varios delitos de corrupción ha vuelto a provocar un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Judicatura.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el apoyo del Gobierno, ha defendido su derecho a opinar sobre el auto de Peinado, argumentado que sus valoraciones son "absolutamente respetuosas en lo personal" puesto que "no" menciona a ninguna persona y se encuentran bajo el ejercicio de su "libertad de expresión".

División en la judicatura por los enfrentamientos con el Gobierno

Enfrente, representantes de diversas asociaciones de jueces, critican las declaraciones de Bolaños y denuncian un supuesto acoso a la Judicatura. En este sentido, la presidenta de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, afirmaba "no recuerdo ningún antecedente en el que un ministro se dedique a presentar quejas contra un juez. Es más, que dirija escritos a la presidenta del GGPJ para que lo suyo se resuelva antes. Esto de ¿qué hay de lo mío?".

Desde el Consejo General del Poder Judicial, dos de sus vocales, intentaban median en este enfrentamiento. José Carlos Orga afirmaba: "somos conscientes de que no podemos estar todos los días emitiendo declaraciones o dando respuesta a las diferentes manifestaciones", al tiempo que Inés Herrero reconocía que "tenemos que aceptar que las reglas del juego democrática es que estamos sometidos a la sana critica y más cuando son críticas relativas a los plazos".

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Pero las críticas del Gobierno y de otros miembros de la judicatura van mucho más allá de los plazos, también por expresiones como la comparación realizada por el juez Peinado de la conducta de Begoña Gómez con las monarquías absolutas como al de Fernando VII.

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Ignacio González Vega, magistrado y portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia declaraba que "este tipo de expresiones no es usual en las resoluciones judiciales además de que nada aportan al contenido de la resolución".

La oposición pide respeto

En el Partido Popular su portavoz parlamentaria, Esther Muñoz, criticaba que para el Gobierno, "el juez Peinado no es su problema, es su excusa" y acusaba a Félix Bolaños de estar utilizar al juez Peinado "para lanzar un mensaje a todos los jueces de este país: si alguien se le ocurre investigar al gobierno esto es lo que les va a pasar".

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Desde el Ejecutivo era el propio ministro el que le respondía: "Me pide que yo vea una injusticia y que no haga nada para remediarlo que me calle y baje la cabeza. Eso ustedes que son de derechas lo podrán hacer pero yo no. Yo voy a denunciar cualquier injusticia que vea".