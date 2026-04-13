Bolaños asegura que la investigación de Peinado a Begoña Gómez: "Ha avergonzado a muchos ciudadanos y jueces"

Confía en que un tribunal superior "imparcial" e "independiente" vaya a "revocar la decisión"

El juez Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes que la decisión del juez Juan Carlos Peinado, que investiga el 'caso Begoña Gómez', de procesar a la esposa del presidente del Gobierno, "ha avergonzado a muchos ciudadanos" y "a muchos jueces y magistrados" de España.

"El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable", ha aseverado Bolaños tras la decisión del juez Peinado de procesar a Begoña Gomez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional.

Bolaños ha asegurado que tiene "confianza absoluta" en que un tribunal superior "imparcial" e "independiente" vaya a "revocar la decisión".

"Este caso donde nada hay, por mucho que se revuelva, pues nada se podrá establecer", ha declarado el titular de la cartera de Justicia en declaraciones ante los medios en un acto de presentación de la convocatoria 2026 de las becas SERÉ para opositar a juez, fiscal, abogado del Estado o LAJ.