Abogada de Bárcenas, de las tres cintas declaradas por su cliente: "Sospecho que las tiene alguien del PP"

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Bárcenas confirma que M.R era Mariano Rajoy

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Luis Bárcenas confirma ante la Audiencia Nacional que M.R es Mariano Rajoy, la persona de la que tenía audios hablando de la 'caja B' del Partido Popular. Admitía que el mismo mandó destruir una copia de estas grabaciones, aunque en un primer momento dijo que no sabía nada de esto.

Su mujer, Rosalía Iglesias, declara que su Bárcenas le habló de estos audios pero que ella no los ha escuchado porque no suele preguntar mucho.

Tras esta declaración, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Marta Gimenez-Cassina, abogada de la familia Bárcenas, que nos ha explicado en qué consiste la línea de estrategia que está manteniendo el extesorero del PP.

Abogada de Bárcenas, sobre su cliente: "El PP le estaba ofreciendo una serie de cosas que luego no se cumplieron"

Sobre motivo por el cuál su cliente ha pasado de negar que grabó a altos cargos del PP a admitirlo, la letrada ha respondido: "Ha tenido varias versiones porque hay que entender que cuando lo niega estaba en una situación en la que estaba pendiente de un juicio y tenía unas acusaciones bastante graves. Para protegerse a sí mismo, estaba en su derecho a declarar lo que consideraba en aquel momento. Además, el PP le estaba ofreciendo una serie de cosas que luego no se cumplieron", ha respondido.

"Se trata de tres grabaciones. Unas que se hizo a sí mismo por su seguridad. La primera en la que explicaba lo que pasaba con la contabilidad en el partido. Otra que fue en un pasaje con Rajoy en la que iba a entregar un remanente al expresidente y le dice que no sigan guardando documentación. Y la tercera, es una reunión que tiene con su amigo Javier Arenas y en la que hablan de este caso. les graba porque en aquel momento, el año 2012, el procedimiento estaba en marcha y había muchísimas noticias en las que se hablaba de este asunto. Por protección más que nada", ha explicado sobre las tres cintas.

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Además, sospecha que están en posesión de alguien del PP: "No sé si alguien las guarda o no , pero sospecho sí. Él no hizo desaparecer eso, por lo que alguien se las tuvo que quitar".