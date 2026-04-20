La periodista y aficionada Ana Terradillos celebra la victoria de La Real en la final de la Copa del Rey 2025/2026

Puedes ver el programa de hoy en Mediaset Infinity

Compartir







La Real Sociedad se proclamó campeón de la Copa del Rey 2025/2026 después de superar (2-2, y 3-4 en los penaltis) al Atlético de Madrid en la final celebrada el pasado sábado en el Estadio de La Cartuja, Sevilla. 'La Mirada Crítica' ha terminado con la celebración de la presentadora Ana Terradillos por la victoria de su equipo.

Según Ana Rosa, "ganar por penaltis es como echar la primitiva"

Como cada día, Terradillos ha dado paso a 'El Programa de Ana Rosa' con una breve conversación con su compañera de cadena pero rival futbolera. La vasca ha confesado que vivió el partido "con una emoción apoteósica" y ha admitido que el rival jugó también muy bien, haciéndoselo pasar muy mal durante todo el partido.

Quintana ha contestado a su compañera "ganar por penaltis es como echar la primitiva", restándole importancia al resultado de la final. De todos modos, Ana Rosa ha felicitado a su compañera de cadena con una una sincera enhorabuena.