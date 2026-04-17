Saber si Esther López estuvo en el zulo de la casa de Óscar no sería el único motivo de la inspección

El registro se ha centrado en el antiguo inmueble del acusado, sobre todo en el zulo, y en el comportamiento del mismo

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Óscar, principal sospechoso la muerte de Esther López, regresó a la que fue su vivienda acompañado de su abogada para presenciar un extenso registro llevado a cabo por la Guardia Civil. El periodista de investigación Alfonso Egea ha intervenido en 'La mirada crítica' para explicar cómo fue el proceso y qué busca la UCO en el antiguo domicilio del acusado.

Durante cerca de once horas, los agentes inspeccionaron el inmueble, centrando su atención en el zulo hallado recientemente, donde se sospechaba que podría haber sido ocultado el cuerpo de la víctima. El acusado se mostró tranquilo aunque por momentos se le pudo ver tenso y pendiente de la presencia de los medios. Durante el operativo, permaneció en el exterior junto a su defensa, siendo requerido en momentos puntuales por los investigadores.

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El registro del inmueble tenía varios objetivos

La intervención, liderada por la UCO, tenía varios objetivos. Por un lado, localizar posibles restos de ADN que permitan esclarecer si el cuerpo de Esther López estuvo en ese lugar. La autopsia sugiere que la víctima permaneció durante 24 días en un espacio húmedo, oscuro y cerrado, características que encajarían con el zulo.

Sin embargo, tal y como ha explicado Alfonso Egea en 'La mirada crítica', “el zulo es la causa por la que se ha vuelto a esa casa, pero no es la única causa por la que se está trabajando en esa casa”, lo que apunta a que la investigación se centra también en otros elementos del inmueble y en el comportamiento del acusado.

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Durante el registro, los agentes interactuaron con Óscar Sanz, formulándole diferentes preguntas sobre la organización de la vivienda y los hechos investigados. Según Egea, “le hicieron varias consultas y él tuvo la oportunidad de dar explicaciones que tal vez no han sido todo lo satisfactorias que desearía un investigador de un asesinato”, dejando entrever posibles dudas en su versión.

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Además, el análisis del reloj inteligente del acusado refleja un cambio de altitud y un desplazamiento de unos 300 metros durante la madrugada de los hechos, lo que contradice su declaración ante la jueza. A esto se suman, como señala Egea, “imprecisiones o respuestas que, cuatro años y medio después, no son exactamente las mismas que se ofrecieron en su momento”, lo que podría resultar relevante para el avance de la causa.

Otro de los puntos clave del registro ha sido determinar cuánto tiempo llevaba sellado el zulo. En el operativo participaron también agentes de la UCO de Criminalística y de los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas), que se encargaron de achicar el agua acumulada en el interior.

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Las primeras conclusiones apuntan a que es poco probable que el cuerpo de la víctima hubiera estado oculto en ese espacio. Sin embargo, todas las diligencias quedarán recogidas en un informe que será remitido a la autoridad judicial y complementado con los análisis de laboratorio.

La previsión es que, una vez finalicen estas actuaciones, el caso avance hasta el juicio en la Audiencia Provincial de Valladolid.