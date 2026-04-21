Exjefe de la UDEF no duda sobre M. Rajoy: "Es como si aparece K. Mbappé en el Real Madrid"

vázquez, jefe de la UDEF entre 2012 y 2016, ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Kitchen,

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El exjefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional Manuel Vázquez ha afirmado este martes que dudar sobre quién se esconde tras la anotación de "M. Rajoy" en una presunta contabilidad extracontable del PP es como hacerlo de "si aparece K. Mbappé en la del Real Madrid".

Vázquez, jefe de la UDEF entre 2012 y 2016, ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Kitchen, donde el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez están acusados por presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación comprometedora para el PP entre 2013 y 2015, cuando se investigaba Gürtel y la caja B del PP.

A preguntas de la defensa del comisario Andrés Gómez Gordo, Vázquez ha subrayado que, en el momento en el que apareció el nombre de Rajoy, alguien propuso llamar al expresidente para tomarle declaración, una opción que fue descartada por la Fiscalía y por el juez, pero ha negado que existiesen órdenes para que esta información no saliese a la luz. "No se tapó nada. Esas órdenes no existieron", ha dejado claro el policía jubilado.

Sin constancia de seguimientos a Bárcenas o a su entorno

Y ha sido entonces cuando ha trazado un símil entre el expresidente del PP y el delantero del Real Madrid: "Vamos a ver: M. Rajoy, en una contabilidad o una extracontabilidad, como dice el señor Bárcenas, que aparezca M. Rajoy y ponerse a dudar de quién es... Es como si aparece K. Mbappé en la contabilidad del Real Madrid", ha indicado.

Por eso, ha explicado que la duda no era a quién se refería dicha anotación, sino la veracidad de la misma, si "era buena". Por otro lado, Vázquez ha negado tener constancia de seguimientos o vigilancias a Luis Bárcenas o a su entorno familiar más cercano: si ocurrió, ha dicho, fue sin que le constara. "Antes de ser destinado a la UDEF, lo ignoro. Desde que fui jefe de la UDEF no lo puedo afirmar categóricamente, porque a lo mejor sí", ha apuntado.

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El policía que era el coordinador de inteligencia de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) en 2015 ha declarado como testigo que las unidades estaban obligadas a grabar las operaciones en el sistema interno de la Policía "cuando se empieza a investigar para detectar cualquier coincidencia".

Los policías debían introducir las investigaciones en el sistema desde el inicio

El fiscal le ha preguntado al respecto, porque cuando él era coordinador, en mayo de 2015, uno de los acusados, el inspector Andrés Gómez Gordo, introdujo dos años después de iniciarse la investigación información relacionada con lo que después se conoció como Kitchen, lo que generó una coincidencia con la investigación abierta por la UDEF del caso Gürtel y de Luis Bárcenas, a la que se cedió la información.

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Al respecto de la cesión se envió correos a José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, ambos acusados, porque eran las personas que centralizaban las comunicaciones en la Dirección Adjunta Operativa, un trámite que se hacía en este y en otros casos, según este testigo, que también ha dicho que no era habitual que la DAO hiciese investigaciones.

La UCAO no recibía de forma directa fondos reservados

También ha declarado este martes el comisario jubilado José Manuel Benavides, secretario general de la DAO hasta septiembre de 2013 y encargado en esa etapa de distribuir los fondos reservados entre las distintas unidades y que ha señalado que la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que encabezaba Enrique García Castaño, no era receptora directa de esos fondos, que se canalizaban a través de la Comisaría General de Información.

Además, este policía jubilado ha negado que recibiese una petición de fondos reservados para el excomisario José Manuel Villarejo, por parte de él o de sus superiores, y ha señalado que solo le abonó pagos en dos ocasiones, pero correspondientes a gastos de viajes y manutención.

Es de esta forma el segundo testigo, tras el que fuera comisario general de Información Enrique Barón, que desmarca los fondos reservados bajo investigación, las cantidades presuntamente abonadas por Villarejo al chófer de Bárcenas, de los presupuestos repartidos de forma oficial.