Llegará un momento en el que la riqueza de los boomers pase a los millenials, lo que se conoce como la gran sucesión

Casi un millón de inquilinos aprovechan el decreto de vivienda y solicitan la prórroga del alquiler hasta 2027: "Nos da tiempo para seguir luchando"

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El Gobierno ha aprobado este martes 21 de abril un plan de vivienda con una partida económica récord. Las medidas se dirigen a blindar la vivienda de protección oficial y conceder también subvenciones al alquiler y ayudas de hasta 15.000 euros para jóvenes que compren vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes, entre otras. Y es que el de la vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas para los españoles.

Cada vez resulta más complicado acceder a una casa en propiedad. Por generaciones, el 80% de los boomers han podido tener su vivienda propia antes de los 39 años. Con la generación X, ese porcentaje baja hasta el 66%. De los millenials, solo el 47% ha accedido a una vivienda propia y muchos no podrán hacerlo hasta que hereden de sus padres. Y es que los boomers se han convertido en el salvavidas económico de los más jóvenes. Solo uno de cada tres adultos es capaz de vivir con sus propios recursos.

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"La gente joven, los que se incorporan al mercado laboral o los que tienen que hacer una vida independiente, cada vez lo tienen más difícil", explica Emilio Vizuete, profesor del Departamento de Empresa de la UB.

Las donaciones han crecido hasta un 230%

Por eso, acceder a una vivienda es para muchos casi misión imposible. "Mis padres me han inculcado el tema de comprar vivienda y demás, pero es que está imposible", cuenta una joven. Tan solo el 44% de los españoles de entre 30 y 45 años dispone de una vivienda, pero llegará un momento en el que la riqueza de los boomers pase a los millennials. En España se conoce cómo la gran sucesión.

"Obviamente dependerá mucho del nivel socioeconómico de cada familia. Una familia rica podrá transferir una gran cantidad de activos y una familia pobre, pues no, la proporción será mucho más pequeña", matiza el economista José García Montalvo.

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En los últimos años las donaciones han crecido hasta un 230%. "Bien o no puede estar esperando hasta en 60 años para tener una vivienda y muchos padres lo que hacen es una donación en vida", añade Montalvo. Millones de euros en propiedades que recibirán a través de herencias o donaciones.