El ex responsable de las cuentas del PSOE ha defendido los pagos que se hacían en el partido: "Todas las "liquidaciones iban con sus justificantes y recibos de los gastos"

La expareja de Koldo García declara en el juicio contra Ábalos: niega que sea su voz es la que se escucha llamando chistorras y lechugas al dinero

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El ex responsable de las cuentas del PSOE ha negado que hubiera "lechugas", "soles" o "chistorras" en Ferraz. Así llamaban en clave a los billetes grandes que supuestamente movía la trama de las mascarillas orquestadas por Koldo García y José Luis Ábalos. Mariano Moreno ha rechazado que el partido socialista manejara billetes de 500, 200, 100: "Nunca pedimos ni billetes de 500 euros, ni billetes de 200 euros, ni billetes de 100 euros".

El exgerente del PSOE ha sido tajante al negarlo: "No existen esos billetes que se hayan podido dar por parte del PSOE", ha asegurado. Moreno ha defendido la legalidad de los pagos en metálico que hacía el partido en su comparecencia como testigo en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra Koldo García, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y al reconocido comisionista Víctor De Aldama, implicados por presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia de covid.

"Todas las liquidaciones iban con sus justificantes y recibos de los gastos que se estaban compensando, tanto las del señor Ábalos y las de todo el mundo", ha subrayado el hombre que llevó las cuentas en la sede nacional del PSOE.

"La caja del PSOE, la única caja que tiene, estaba dotada de los ingresos procedentes de su cuenta de funcionamiento, que siempre era la misma", ha afirmado ante los magistrados del Supremo. Los investigadores de la Guardia Civil creen que Ábalos y Koldo recurrían a la secretaria para liquidar los gastos de partido que adelantaban de su bolsillo. Por eso Celia Rodríguez también ha declarado este miércoles sobre los supuestos sobres con dinero en metálico que entregaba a los acusados.

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Ábalos, el que tenía más actividad en la Ejecutiva socialista y con más gastos de representación

La mujer ha explicado que "sin factura o ticket no podía presentar gastos" y que el departamento de administración era el encargado de dar el visto bueno. Mariano Moreno echaba "una ojeada", mientras que Ábalos y Koldo García supuestamente le entregaban el dinero para que lo hiciera llegar a sus destinatarios.

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Celia Rodríguez ha declarado que los acusados " a veces mandaban un mensajero o conductor, aunque normalmente lo recogía Koldo". Las palabras de la mujer resonaron en la sala y el aludido se movía muy nervioso mientras duraba la declaración de la secretaria. El supuesto comisionista de la trama, el empresario Víctor De Aldama lucía menos interesado y no ocultaba sus gestos de cansancio en el banquillo en lo que suma la tercera semana de juicio.

Moreno ha reconocido en su declaración, como testigo, que por su cargo en el partido, Ábalos era el que tenía más actividad dentro de la Ejecutiva y, por tanto, más gastos de representación o actividad, y que al igual que otros secretarios, como el de Política Municipal o cualquier otro, se autorizaba a sí mismo esos gastos y los que se imputaran a su Secretaría.