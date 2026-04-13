La exesposa de Koldo García asegura que acudió a Ferraz a cobrar en efectivo por gastos adelantados que pagó a las amigas de Ábalos y a su exmujer para los gastos por su hijos

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Patricia Úriz, expareja de Koldo García, ha declarado ante el Tribunal Supremo como testigo. En el ambiente flotaban palabras, presente en el informe de la UCO y que están en la mente de todos: 'Chistorras, lechugas', como al parecer le llamaban a los billetes de las 'mordidas', los dos implicados, Ábalos y su asesor. La mujer ha negado que ella hablara en esos términos, descartando que fuera ella. La información en vídeo del periodista Jacobo Pérez Lirón.

Los audios grabados por la UCO durante la investigación, apuntan a que Patricia Úriz es una de las interlocutoras en las conversaciones interceptadas y en la que se menciona las palabras claves chistorras y lechugas para referirse a los billetes. La mujer, sin embargo, se ha desentendido y ha rechazado que sea ella la voz que se escucha. "No es mi manera de expresarme", ha asegurado.

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Patricia Úriz, ha confirmado durante su declaración en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo que todos los gastos adelantados por Koldo al PSOE entre 2018 y 2021 se los compensaron en efectivo; ha explicado que ella misma acudió en alguna ocasión a recoger los sobres a la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid.

La exmujer de Koldo García, con una peluca y un pañuelo con el que ocultaba su rostro, como en veces anteriores, ha intentado justificar parte del dinero que los investigadores encontraron en el registro de su vivienda. Uriz ha defendido que esos "13.000 euros era dinero que había ahorrado" y además ha intentado explicar el trasiego de billetes entre el exministro José Luis Ábalos y Koldo García.

La exmujer de Koldo García trata de explicar el trasiego de billetes entre Ábalos y su chófer

La UCO en sus informes apuntan al uso de esta mujer con un lenguaje en clave los mensajes que se intercambiara con su entonces marido para referirse al manejo dinero en efectivo, especialmente a los billetes de alto valor. Desde las "chistorras", como supuestamente llamaban a los billetes de 500 euros, a los "soles" de 200 y las "lechugas" de 100 euros.

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Úriz, investigada en la parte del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional, ha respondido únicamente al interrogatorio de la abogada de su expareja, que también es la suya. En su declaración, la mujer ha explicado que el PSOE solo reembolsaba los gastos del exministro y su ex asesor si existían tickets y que, de hecho, en alguna ocasión que Koldo los perdió se quedó sin recuperar ese dinero.

"Ferraz solo pagaba bajo ticket. Era muy rígido. Me decía (Koldo) que sino había ticket ni intentara pasarlo", ha manifestado la testigo, cuya imagen no ha salido en pantalla tras acordarlo el tribunal a petición suya. Además ha explicado que con ese dinero pagaban la pensión de uno de los hijos de Ábalos de una relación anterior para evitarle problemas conyugales. "Carolina no apreciaba a los hijos de la otra relación, ha asegurado la mujer ante los magistrados. También ha relatado que compraba regalos para las amigas del exministro aunque asegurando que ella "no sabía qué eran" del exministro.

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Ellos adelantaban los gastos que posteriormente cobraban en sobres en efectivo en Ferraz. "Siempre en efectivo y con ticket" ha aclarado la testigo y ha añadido: "Eran muy estrictos".

El empresario Claudio Rivas, socio de Aldama, se acoge a su derecho a no declarar

Otro de los testigos más esperados fue la declaración del empresario Claudio Rivas, socio de Aldama, que supuestamente hizo llegar 90. 000 euros a Ferraz en bolsas, que llevó Carmen Pano. Las expectativas se desinflaron cuando frenó en seco a los magistrados y se acogió a su derecho a no declarar.

"No voy a contestar", se ha limitado a decir Rivas, en su citación como testigo este lunes, a las acusaciones y defensas, reiterado la misma respuesta ante todas las preguntas en el juicio en el que están acusados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Rivas, sin embargo, podrá salirse de esta, pero tendrá que hacerlo obligatoriamente en la causa de los hidrocarburos en la que está imputado como presunto cabecilla, como ha recordado el presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta.