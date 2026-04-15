Pardo de Vera subraya que le "chocaba" ver a Aldama con Ábalos en el Ministerio y califica a Koldo de "peculiar"

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La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha admitido este miércoles en el juicio del Tribunal Supremo que envió a Ineco el currículum de Jéssica Rodríguez, que fue pareja de José Luis Ábalos, pero sin exigencias para que fuera contratada y ha subrayado que llegó a llamar al entonces ministro de Transportes para decirle que no iba a permitir la continuidad de la mujer al enterarse de que tenían una relación, porque se daba un "conflicto de interés claro". 'Lo que tú hagas, por supuesto, faltaría más, bien hecho estará', le contestó el ministro. Y yo ahí doy por concluido esto", ha relatado.

Durante su declaración como testigo, Pardo de Vera ha defendido que ella no era competente en Ineco y que "mandar un currículum no supone absolutamente nada".

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"Yo nunca lo transmití como una exigencia, porque no tengo competencias de dar órdenes ninguna a Ineco. Simplemente lo que hice con ese currículum fue trasladárselo a la presidenta de Ineco diciendo que había llegado de parte del Gabinete del ministro", en concreto de Koldo García, según ha indicado, y por si encajaba en alguna vacante, y ha añadido que no conocía de nada a Jéssica.

A Pardo de Vera le chocaba ver al comisionista Aldama en el Ministerio en reuniones con Ábalos y Koldo

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha reconocido en el Tribunal Supremo que le "chocaba" ver al comisionista Víctor de Aldama en el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos, y ha relatado cómo a veces se los encontraba reunidos junto al asesor Koldo García en el despacho del ministro.

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Era una cosa que le "chocaba", desde "el código ético e institucional", y que ella "no había visto jamás", ha reconocido Pardo de Vera, que llegó a preguntar a Ábalos quién era esa "persona que estaba" en su "área reservada"; él "se extrañó" y le dijo que "sería un amigo" de Koldo García, a quien ella siempre identificó como "el interlocutor del ministro".

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Investigada en la Audiencia Nacional por los presuntos enchufes de mujeres vinculadas a Ábalos en empresas de Transportes y por supuestas mordidas en adjudicaciones de obra pública, Pardo de Vera ha abierto la sexta jornada del juicio por amaños en contratos de mascarillas contra el exministro, Koldo García y Aldama.

En su declaración como testigo, ha reconocido que le "preocupaba" la presencia del empresario en el Ministerio de Transportes y así se lo transmitió sobre mediados de 2020 a Ábalos, con quien tenía una relación de "respeto" y "confianza". "Me preocupaba porque no entendía cuál era su papel allí", ha señalado, a lo que el entonces ministro le dijo que "tomaba nota" pero no le dio "explicaciones". A partir de ahí no volvió a ver al comisionista, lo que "no quiere decir" que no acudiese al Ministerio cuando ella no estaba.

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Y aunque no ha sabido decir con qué frecuencia asistía Aldama al departamento que dirigía Ábalos, sí que le dio la "impresión" de que "estaba con más asiduidad" de lo que correspondía.

La supuesta relación de este empresario -a quien Pardo de Vera ha dicho conocer porque su hermano era escolta del anterior ministro- con Ábalos y Koldo es clave para la Fiscalía a la hora de dibujar una supuesta "connivencia" que habría derivado en el pago de comisiones por amaños en contratos de mascarillas.

Niega "ninguna instrucción" para contratar a la empresa clave

La también ex secretaria de Estado de Transportes ha asegurado que nunca recibió "ninguna instrucción" para que Adif contratase a Soluciones de Gestión para adquirir 5 millones de mascarillas en 2020 por 12,5 millones de euros, y se ha desvinculado asimismo de la elección de esta empresa porque no era su función.

Adif no tuvo "ningún papel" a la hora de decidir cuántas mascarillas se compraban porque todo ello venía en una orden ministerial, aunque, a preguntas del fiscal, ha señalado que en aquella época "la emergencia estaba más que justificada".

En una detallada declaración, repleta de cuestiones técnicas, ha señalado que el proceso de compra fue "satisfactorio", el trabajo de Adif "impecable", y Soluciones de Gestión cumplió con el contrato mientras otra empresa a la que se encargó un millón de mascarillas apenas pudo suministrar un tercio de las mismas y algunas eran defectuosas.

También ha subrayado que nunca "hubo riesgo" para la tesorería de Adif porque jamás se adelantó dinero, aunque la ley lo permitía y Koldo García llegó a reclamarlo.

Koldo García, una "persona peculiar"

En el proceso de adquisición de mascarillas, Pardo de Vera interpretó que Koldo García era la persona a la que el ministro le encargó la gestión de los vuelos que fletaban la mercancía.

A este asesor le ha definido como una "persona peculiar" que "no responde a los estándares institucionales de un organismo público en forma" y por ello prefirió llevar ella la interlocución con él porque su equipo estaba "acostumbrado a unas relaciones institucionales de otra manera". Ella "filtraba", ha dicho, y poco después ha reconocido: "No he conocido a una persona así jamás".

Preguntada también por la auditoría sobre los contratos encargada en 2024 por el Ministerio que dirige Óscar Puente, ha destacado que no lo llamaría así porque "las conclusiones no están verificadas ni son demostradas".