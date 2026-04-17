Los 65 mensajes con Koldo García que Francina Armengol no recordó ante el Supremo: "Vale, cariño"

El informe de la UCO habla de conversaciones frecuentes entre Francina Armengol, expresidenta balear y el exasesor de Ábalos, Koldo García

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acreditado que la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, acudió en varias ocasiones al exasesor ministerial Koldo García para contactar con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, para cuestiones relativas a test PCR o consultarle sobre mascarillas infantiles durante la pandemia. "Te lo arreglo. Déjame unas horas. Solo faltaría", le contestó él.

Se trata de un contacto directo y frecuente durante la pandemia que en muchas ocasiones era respondido por el exasesor de José Luis Ábalos con un “Vale cariño, te mantengo informada de todo”.

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65 mensajes entre Armengol y Koldo García

Según la UCO fueron hasta 65 los mensajes intercambiados entre Francina Armengol y Koldo García. Sin embargo, la presidenta del Congreso no recordaba ni uno solo, ni siquiera tenía constancia de ello y así lo declaró en su escrito ante el juez. Pero este último informe de la UCO demuestra que sí existieron esas conversaciones y que había una relación de confianza entre Armengol y la mano derecha de Ábalos.

Este viernes la actual presidenta del Congreso aseguraba que el informe demuestra que ella decía la verdad, ya que "todos los contratos se hicieron solo con criterios técnicos de los funcionarios del Servicio de Salud de Baleares y para abastecer a la población".

También aseguró que "si hubo alguien que aprovechando ese momento tan duro para toda España y para mi comunidad autónoma donde la gente se estaba muriendo para enriquecerse de forma ilícita que todo el peso de la ley caiga sobre ellos pero que no mancillen a las personas que trabajamos honestamente"

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También asegura que el informe de la UCO confirma que “jamás dio instrucciones para contratar a ninguna empresa" y que "siempre, sin excepción, las decisiones las tomaron los técnicos".

Y eso hizo de acuerdo al informe al constatarse los contactos de Koldo García con el Servicio de Salud de Baleares.

En otras de las conversaciones, Armengol le dijo a Koldo al día siguiente que todo había ido bien y le preguntó si sabía de alguien que vendiese mascarillas infantiles. Las comunicaciones no acabaron allí, fueron frecuentes y cercanas en los siguientes meses. Koldo le llegó incluso a llamar "cariño", algo que ha recibido la reprobación por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que aseguraba este viernes que si “a mí me llama cariño, un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza”.

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Según la Guardia Civil, el asesor era la correa de transmisión entre el comisionista y el Gobierno Balear, cuya administración acabó realizando numerosas contrataciones de material médico a empresas vinculadas con Aldama. En ese contexto, la UCO recuerda, que Koldo habría recibido 10.000 euros en metálico al mes pagados por el comisionista.