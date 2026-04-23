El juez ha protagonizado unas polémicas declaraciones en una ponencia en la que habla de su día a día en casos de custodia compartida

"Ya sabemos que la mujer es un una enemiga acérrima de la custodia compartida, pero es que es una estafa", dijo en un acto

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David Maman Benchimol es el magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid y el encargado de investigar al exDAO José Angel González, denunciado por agresión sexual. En las últimas horas han trascendido declaraciones muy polémicas sobre las mujeres.

Con más de 32 años de carrera, está especializado en violencia machista en el año 2011. Es juez de violencia sobre la mujer y tiene polémicas declaraciones sobre ellas. "Se intenta forzar una vía que si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección porque voy a esperar meses. Van a la caza de la orden", dijo en un acto Benchimol.

Él es el encargado de la causa contra el hasta hace poco director adjunto de la Policía Nacional, denunciado por agresión sexual. "Se ha otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia. ¿Pero qué pierde?", dijo en el mismo acto.

"La mujer es una enemigo acérrima de la custodia compartida"

El magistrado en la ponencia explica su día a día en un caso de custodia compartida. "Ya sabemos que la mujer es un una enemiga acérrima de la custodia compartida, pero la guarda y custodia compartida es una estafa. Si es que no hace falta pasar tanto tiempo con los niños", aseguró.

Niños víctimas a los que el magistrado debería proteger, así como a sus madres, pero las culpables dice. "Un poco a poco, la madre le va a hacer el enciendo el correspondiente lavado de coco y ese niño se va separando del padre progresivamente", añadió. Asegura incluso que en un futuro llegarán casos de violencia de mujer a mujer porque dice la ley no señala que el autor tenga que ser hombre.