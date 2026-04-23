Bolaños dice que la Operación Kitchen "es la trama criminal más grave de la democracia"

Bolaños califica la Operación Kitchen como la trama más grave de la democracia y acusa al Gobierno del PP de usar el Estado para encubrir delitos

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este jueves que la Operación Kitchen es “probablemente la trama criminal más grave de la democracia española”, al considerar que se utilizó el aparato del Estado para encubrir delitos.

Sus declaraciones, realizadas en Catalunya Ràdio, llegan tras la comparecencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la décima jornada del juicio por este caso.

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Críticas al PP y al juicio

Bolaños ha criticado la falta de explicaciones por parte del Partido Popular, ironizando sobre un supuesto “problema de memoria”. “No se acuerdan de nada de la Kitchen ni de la prioridad nacional”, ha señalado.

El ministro ha añadido que espera que, cuando superen esos “problemas de memoria”, puedan aportar más información relevante a las causas judiciales en curso.

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Una trama “gravísima”

Según Bolaños, aunque existen casos de corrupción vinculados a enriquecimiento personal, la Operación Kitchen supone un nivel diferente de gravedad. A su juicio, se trata de una actuación en la que un Gobierno habría puesto “todo el aparato del Estado” al servicio de sus propios intereses.

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En este sentido, ha calificado de “gravísimo” que se utilizaran recursos públicos para “tapar delitos cometidos por el Gobierno del PP”, subrayando la excepcionalidad y la gravedad institucional del caso.