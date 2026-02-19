José Ángel González, Jota, como se le conocía en los ambientes policiales se enteró de la querella contra él por los medios

Cronología de la dimisión del DAO, José Ángel González: desde la supuesta agresión en un piso oficial hasta la denuncia de la mujer

Compartir







El ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, se enfrenta a una denuncia por agresión sexual a una subordinada. Aunque la violación parece estar validada por una grabación de audio, el exalto mando la rechaza: "Estoy hundido, soy inocente". Así lo ha declarado en exclusiva a OKDIARIO.

José Ángel González, Jota, como se le conocía en los ambientes bajo su mando, se enteró de la querella contra él por los medios el martes por la tarde; ni sabía lo que ocurría, ni se lo dijo a nadie: ·Me enteré ayer a las 6 de la tarde" cuando "empezó a salir en los medios, pero "no se lo comuniqué a nadie" , según ha respondido a OKDIARIO, el primero en ofrecer la noticia.

PUEDE INTERESARTE El director de la Policía cita a todos los mandos tras la crisis por la querella contra el DAO por acoso sexual

"Me enteré por los medios de la querella". No ha tenido notificación de la querella y de su citación ante la justicia, ha reiterado el exDAO. No hizo falta que se lo informara a nadie porque "Ya lo sabía todo el mundo": "El director general [Francisco Pardo] y Gemma [Barroso], su sucesora al mando de forma interina. "Ya lo sabían".

OKDIARIO ha adelantado tener conocimiento de que el ex DAO ha comentado a su entorno más cercano que esta denuncia se trata de una trampa: "Me han tendido una trampa y lo demostraré".

El relato de la víctima recogido en la querella contra el exDAO

La mujer, una comisaria que mantuvo una relación sentimental en el pasado con José Ángel González ha denunciado una violación que supuestamente tuvo lugar el 23 de abril de 2025. La funcionaria fue ascendida al rango de inspectora apenas tres meses después de la agresión sexual que asegura que sufrió.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La querella contra el exDAO fue presentada casi un año después, el 9 de enero de 2026 ante los tribunales de Madrid, y se acusa a González Jiménez de cuatro delitos: agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, todos ellos con la agravante de abuso de superioridad.

El abogado de la denunciante ha asegurado que la mujer grabó en audio la violación ocurrida en un piso franco del Ministerio del Interior adonde llegó en un coche camuflado con el exJefe de la Policía.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“Hay ese forcejeo y esa acción salvaje contra ella de romperle la ropa, de forzarla y de penetrarla hasta que ella consigue zafarse y huir de ahí como puede”, ha explicado a Informativos Telecinco Jorge Piedrafita.