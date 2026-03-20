Las versiones enfrentadas marcan la investigación judicial, con la defensa destacando supuestas contradicciones

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El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha criticado las “contradicciones” en la declaración ante el juez de la mujer que le denunció por una presunta agresión sexual.

Según su defensa, la decisión de la denunciante de acudir al domicilio fue “propia y consciente”, algo que consideran “difícilmente compatible” con la versión de una subida forzada o en contra de su voluntad.

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Cuestiona el relato de la denunciante

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la representación del exmando policial sostiene que la querellante reconoció en sede judicial que acudió a la vivienda porque quería comprobar si él le estaba mintiendo sobre supuestas relaciones con otras mujeres.

El abogado defensor también pone el foco en que la mujer afirmó sentirse agredida durante su estancia, pero según señala decidió permanecer en el domicilio. “Quería ver lo que él me estaba diciendo”

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Según la defensa, esta explicación resulta contradictoria con la gravedad de los hechos denunciados.

Permaneció en la vivienda por decisión propia, según la defensa

El escrito añade que la denunciante manifestó que continuó en la casa porque estaba interesada en que él le diera explicaciones. Para el exDAO, este comportamiento no encaja con el de una víctima que estuviera siendo agredida.

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La despedida, punto clave en la defensa

González también subraya que, según su versión, la mujer se despidió de él con expresiones como: “Nos vemos el domingo” y “Adiós, cariño”

A su juicio, estas palabras son “incompatibles” con el comportamiento de alguien que acabara de sufrir una agresión sexual.

La defensa va más allá y describe a la denunciante como una persona “celosa, posesiva y resentida”, asegurando que su intención sería perjudicar al exmando policial.

Petición al juzgado

Asimismo, la defensa solicita que se advierta a la parte querellante para que se abstenga de realizar manifestaciones públicas que puedan afectar al desarrollo de la instrucción o tergiversar su contenido.

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González niega los hechos

Por su parte, José Ángel González negó ante el juez haber cometido agresión sexual y atribuyó la denuncia a supuestas “pretensiones profesionales y personales” de la denunciante.

En declaraciones a los medios, aseguró que la situación ha tenido un fuerte impacto en su vida: “Me han destrozado la vida por algo que no he hecho en absoluto”

Además, afirmó sentirse juzgado públicamente sin pruebas y atribuyó la denuncia a “maldad, ruindad y odio”.

Versiones enfrentadas

Las dos partes mantuvieron relatos completamente opuestos ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que investiga los hechos.

El abogado de la denunciante, por su parte, defendió la solidez del testimonio de su clienta, asegurando que se ratificó en su denuncia en una declaración “dura y difícil”, en la que respondió a todas las preguntas.

Además, criticó la actitud del investigado durante su comparecencia: “Se ha acogido a su derecho a mentir”

Y añadió que, a su juicio, el acusado estuvo “errático” y cayó en “muchas mentiras”.