Nolasco, portavoz de Vox en Aragón, tras el acuerdo con el PP: "No hablamos de negarle la ayuda vital a nadie"

Nolasco defiende en 'La mirada crítica' la prioridad nacional en el acceso a servicios públicos.

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El portavoz de Alejandro Nolasco, en representación de VOX en Aragón, ha defendido en 'La mirada crítica' el acuerdo alcanzado con el Partido Popular en la comunidad, subrayando que incluye medidas “perfectamente viables” y negando las críticas sobre su legalidad.

Durante una entrevista, Nolasco ha insistido en que uno de los puntos clave del pacto, la denominada “prioridad nacional” en el acceso a servicios públicos, puede aplicarse sin problemas: “Para que aquellos que más tiempo han cotizado y más han aportado tengan prioridad en el acceso a esos servicios públicos”.

El portavoz de VOX ha sido tajante al rechazar las dudas expresadas desde la dirección nacional del PP: “Génova dice un día una cosa y otro día dice otra”, afirmando además que existen precedentes en otras comunidades. “Eso se puede hacer y se va a hacer es totalmente falso que no sea viable”, añadió.

Medidas del acuerdo

Nolasco ha detallado algunas de las principales líneas del pacto, destacando “bajadas de impuestos reales, no ficticias”, así como la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones para determinados grupos. También ha mencionado ayudas a jóvenes para acceder a la vivienda y un régimen fiscal diferenciado para combatir la despoblación.

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Uno de los puntos más controvertidos es su aplicación en servicios como la sanidad. El portavoz ha aclarado que no implica exclusión: “No estamos hablando de negarle la ayuda vital a nadie”, sino de establecer criterios en determinadas ayudas.

En ese sentido, ha defendido que “en todas las ayudas sociales hay baremos” y que la propuesta simplemente prioriza a quienes más han contribuido: “Personas que hayan cotizado más tiempo van a tener preferencia”.

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Inmigración y menores

Sobre la acogida de menores extranjeros no acompañados, Nolasco sostiene que Aragón puede negarse: “Se puede negar, y lo cierto es que el gobierno anterior ni lo ha intentado”. Además, afirma que en pruebas realizadas anteriormente “más del 95% eran mayores de edad”, insistiendo en la necesidad de verificar estos casos.

El portavoz reconoce diferencias entre el nivel autonómico y nacional del PP, valorando la actitud del presidente aragonés: “El señor Azcón se ha mostrado dispuesto desde el primer momento”, frente a una dirección nacional que, según él, “no ha dejado de poner pegas”.

Finalmente, Nolasco confirma la intención de estabilidad: “Evidentemente el pacto se prevé que sea para cuatro años cuando se firma un pacto de gobierno, sea para la legislatura completa”.