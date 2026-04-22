Brutal agresión homófoba a un menor en Sevilla: "Solo quiero ser feliz como soy"

Un adolescente de 16 años ha sido víctima de una violenta agresión en la localidad sevillana de Gerena

Puedes ver el programa de hoy en Mediaset Infinity

Compartir







Un adolescente de 16 años ha sido víctima de una violenta agresión homófoba en la localidad sevillana de Gerena. El joven, visiblemente afectado y entre lágrimas, tras el dolor vivido dijo que: “Yo solo quiero ser feliz como soy”. Según se ha explicado en 'La mirada crítica', las palabras del menor reflejan la indignación por un ataque homófobo que se produjo por su forma de vestir.

El motivo de la agresión: el joven llevaba un vestido

Los hechos ocurrieron en plena vía pública, donde tres individuos, hasta ahora no identificados, abordaron al menor y lo golpearon brutalmente. El motivo de la agresión habría sido que el joven llevaba un vestido, no existió provocación ni conflicto previo, el ataque fue impulsado por el rechazo y la intolerancia.

La víctima no recuerda con claridad los rostros de sus agresores, lo que complica la investigación. Mientras tanto, su familia ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que permita identificar a los responsables.