Sumar critica la ausencia del PSOE en el debate sobre la prórroga de alquileres y denuncia falta de implicación en una medida clave

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La ausencia de ministros del PSOE, y en especial de la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el debate del Congreso sobre la prórroga de alquileres ha generado malestar en Sumar, que ha asumido la defensa de la norma en solitario.

Críticas por la falta de implicación

El decreto fue defendido por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, respaldado por Yolanda Díaz, Mónica García y Ernest Urtasun, pero sin presencia del ala socialista del Gobierno. El diputado de Sumar Gerardo Pisarello criticó la falta de implicación del PSOE, asegurando que el Ministerio de Vivienda ha actuado “poco y tarde”.

También la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, cuestionó públicamente la ausencia de la ministra, mientras que otros diputados como Alberto Ibáñez reprocharon que ni siquiera hubiera fijado posición clara sobre la medida.

Tensión política en el Gobierno

Fuentes de Sumar han expresado enfado por el plantón del PSOE en un debate clave sobre vivienda, considerado uno de los principales problemas sociales. Desde el PP, el portavoz Daniel Pérez ha aprovechado la situación para señalar una posible fractura dentro del Ejecutivo, evidenciada por la falta de unidad en una votación relevante.