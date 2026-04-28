El exdirector de Gabinete de Pedro Sánchez ha contado que le diagnosticaron comunicación interauricular (CIA), un "agujero grande en el corazón", defecto cardíaco congénito

"La única persona" que sabía de la cardiopatía, además de su familia, era Pedro Sánchez, "que siempre ha sido leal, nunca lo ha contado", ha dicho

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Iván Redondo, exdirector del Gabinete del presidente Pedro Sánchez, ha explicado que salió del Palacio de la Moncloa en julio de 2021 por una operación de corazón que le obligó a "parar" y asumir "otras prioridades”. Además, ha revelado que Pedro Sánchez le quería de ministro en el seno de su Gobierno.

Detallando lo ocurrido en aquel entonces, Redondo ha precisado que en septiembre de 2020, antes de hacer deporte en el gimnasio del búnker de Moncloa junto al actual ministro Félix Bolaños, entonces secretario general de Presidencia, se hizo un chequeo completo "que generaba dudas". Fue así cómo, tras ello, los médicos le diagnosticaron comunicación interauricular (CIA), un defecto cardíaco congénito ("agujero grande en el corazón") presente al nacer, donde el tabique que separa las aurículas (cámaras superiores) no cierra correctamente.

Iván Redondo detalla la causa de su salida de Moncloa y el Gabinete de Pedro Sánchez

“Me lo diagnostican con 39 años y es un shock. Me dijeron los médicos de Moncloa que era un caso de uno entre mil. Había que operar", ha contado Iván Redondo en una entrevista, en la que ha indicado que fue intervenido el 17 de diciembre de 2020 y, después, entró en "un proceso de recuperación", también de salud mental.

“Hay que saber ganar, saber perder y saber parar. Y me operaron del corazón", ha resumido, refiriéndose así a su salida en Moncloa y detallando que "la única persona" que sabía de la cardiopatía, además de su familia, era Pedro Sánchez, "que siempre ha sido leal, nunca lo ha contado" y respetó su decisión.

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“Opté por la lealtad, la estabilidad y el silencio. El presidente siempre fue muy generoso conmigo”, ha agradecido Redondo, que también ha confirmado que Pedro Sánchez le quería como ministro del Gobierno de España: “Es así. Ya lo explicará él algún día, como estoy explicándolo yo, cinco años después", ha dicho, insistiendo en que no era el "momento" de asumir el nuevo cargo por su operación de corazón.

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Iván Redondo y la situación política actual

Refiriéndose a otros asuntos de actualidad, Redondo ha abogado por el término de 'prioridad ciudadana' en lugar de 'nacional' al argumentar que "importa más lo cognitivo y lo material que lo ideológico". Ha afirmado que en política "hay que usar la fuerza del rival", un concepto que vale para PP y PSOE.

"La prioridad nacional es la ventana de Overton. Primero hay una polémica, luego es aceptable, luego es popular. Está abriendo la ventana, está entrando la mosca. Y luego se publica en el BOE", ha dicho, subrayando la importancia que tendrá este tema en el próximo ciclo electoral.

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"Yo confrontaría directamente con la prioridad ciudadana, que es otra cosa. Así como la prioridad nacional es la exclusión, la prioridad ciudadana tiene que ver con lo que decía Leonard Cohen: no carguemos los dados siempre sobre los mismos", ha añadido.

Por otro lado, en lo relativo a la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos de Aragón y Extremadura, ha afirmado que los de Santiago Abascal vuelven ahora "a estar capturados por el Partido Popular". "Le sienta bien al PP cuando pacta técnicamente con Vox", ha apostillado Iván Redondo, que el próximo lunes presenta un libro titulado ‘El Manual’, el cual niega que tenga nada que ver con el 'Manual de resistencia' de Pedro Sánchez.

Sobre esto último, según ha dicho, se trata en un 50 por ciento de su historia de superación desde que salió de su barrio en Donosti hasta que llegó a Madrid, y el otro 50 por ciento, desde que entró en Moncloa hasta la actualidad.