El Gobierno garantiza que así cumple otra de las demandas de las víctimas y "refuerza el compromiso que mantiene con ellas

Inmaculada, víctima de abusos de la Iglesia: "Cuesta creer que la indemnización vaya a ser realidad"

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Las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica no tendrán que pagar el IRPF por las indemnizaciones que reciban. El Gobierno aprobará un real decreto-ley en el Consejo de Ministros de este martes para cumplir con una de las reclamaciones de las miles de personas afectadas.

Con la aprobación de este real decreto-ley se cumple uno de los puntos incluidos en el acuerdo alcanzado el 8 de enero entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos, según han informado a EFE fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La exención fiscal, que se aprueba este martes, también afecta a las indemnizaciones que la Iglesia haya pagado o pague a través de sus propios sistemas.

El Gobierno cumple así otra de las demandas de las víctimas y "refuerza el compromiso que mantiene con ellas tras alcanzar un acuerdo histórico con la Iglesia", han informado estas fuentes

Desde el 15 de abril, las víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia cuentan con un sistema de reconocimiento y reparación mixto (Iglesia-Estado) en el que la Iglesia paga las indemnizaciones a propuesta del Defensor del Pueblo.