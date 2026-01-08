Inmaculada, víctima de abusos de la Iglesia: "Cuesta creer que la indemnización vaya a ser realidad"

Sandra Pons Andrea Sanchis 08 ENE 2026 - 15:23h.

La Iglesia ha aceptado un acuerdo con el Gobierno para colaborar en un sistema de reparación mixto

La Iglesia pagará las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales a menores tras el acuerdo con el Gobierno

ValenciaEn un parque de Paiporta (Valencia) nos sentamos con Inmaculada Ortiz, presidenta de la asociación ACASI Valencia. Fue víctima de abusos de la Iglesia y le remueve contar esa historia que le marcó desde que era niña. Pero hay una razón de peso para hablar de ello, y es que la Iglesia se ha retractado y ha aceptado un acuerdo con el Gobierno para colaborar en un sistema de reparación mixto con el Estado.

Es decir, la Iglesia se hará cargo del pago de las indemnizaciones a las víctimas de pederastia en el clero español.

"Sufrí abusos por parte del párroco de mi pueblo cuando era niña", cuenta. Admite que al principio ella misma lo negó, pero pasada la mayoría de edad lo admitió y comenzó la terapia. "Con más de 30 años, hablé con él para decirle que lo que había pasado eran abusos, y me dijo que solo dio cariño a quien lo necesitaba", confiesa.

El párroco fue trasladado, y por lo que sabe, ya no está en la iglesia, pero oficialmente no por tema de abusos. "No se sabe la razón", dice indignada Inmaculada.

Se ha reparado sola

Este caso le ha valido para llevar años dedicándose a la defensa de las víctimas de abusos sexuales en la infancia. Su propia historia la llevo al arzobispado, donde presenció un interrogatorio incómodo. "Por SMS me dijeron que si quería algo les llamase", critica, " yo no he tenido reparación, me he reparado sola". Esa reparación la ha logrado con terapia y creando la asociación.

Inmaculada lleva en contacto con el gobierno desde hace años, con el defensor del pueblo y con Féliz Bolaños, ministro de Presidencia.

La noticia del nuevo acuerdo con la Iglesia la considera "un paso muy positivo". "Estoy feliz, pero soy prudente, ha habido tan poca receptividad por parte de la Iglesia que cuesta creer que vaya a ser una realidad", sentencia. Aun así, espera que se lleve a término en el menor tiempo posible.

El Gobierno supervisará las indemnizaciones

El documento del nuevo acuerdo señala que el Defensor del Pueblo estudiará cada caso, “elaborará una propuesta de reconocimiento de la condición de víctima que incluya la reparación pertinente” y, en caso de que las partes no estén conformes con la resolución, será quien adopte la resolución definitiva.

El convenio ha sido firmado por Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego. Dichos responsables eclesiásticos se comprometen a cumplir la decisión.

Según el acuerdo: “La Iglesia católica asume la reparación de las víctimas que no quieran acudir al PRIVA (Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos)". El PRIVA es equipo que gestiona los casos que llegan a la Iglesia. El convenio “no está basado en la imposición unilateral de una obligación jurídica, sino en el mutuo acuerdo de las partes” y cuenta “con la opinión de las víctimas”.