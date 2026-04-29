Adriana Pérez 29 ABR 2026 - 16:02h.

Víctor de Aldama apunta al pago de mordidas y comisiones a cambio de licitaciones públicas cuyo fin sería la financiación ilegal del PSOE

Todo sobre la declaración de Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo por el caso mascarillas

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El empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha relatado en su declaración como acusado en el juicio del Tribunal Supremo que, en las conversaciones que mantenía con Koldo García, llamaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "el uno" y que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, era para ellos "el jefe". Según el comisionista., "el presidente lo sabía".

En su declaración, el propio declarante se consideraba parte de lo que ha calificado como una "organización criminal", acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada" a la que ha dicho pertenecer, seguido del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

"Todo lo sabía el presidente"

El comisionista, que se avino a colaborar con la Fiscalía mientras estaba en prisión provisional por un fraude millonario en hidrocarburos por el que está investigado en la Audiencia Nacional, ha reiterado que a él se le dijo que "todo lo sabía el presidente", y que el propio Sánchez también se lo transmitió en un mitin del PSOE en Madrid en 2019, cuando le dio las gracias por lo que estaba haciendo.

Y ha vuelto a destacar una vez más la fluidez en el trato de Koldo García hacia el presidente del Gobierno, a quien llamaba "Pedro y no presidente".

Sobre el tema del pago de comisiones o "mordidas", Aldama ha señalado que desde 2019 a 2022 entregaba a los otros dos acusados 10.000 euros en efectivo para que hicieran frente a los gastos que ellos mismos le habían relacionado que tenían todos los meses.

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De este modo, ha dicho que Koldo García le relató los gastos que tenía el "jefe" (Ábalos) para "su exmujer, los niños, el colegio, lo mío...". Redondeando, esos gastos alcanzaban los 10.000 euros, una entrega mensual que cumplió hasta finales de 2022, según ha afirmado Aldama.

"Nos hace falta para la financiación del partido"

Hasta 250.000 euros llegó a llevar en una mochila al Ministerio, ha continuado el comisionista, quien ha reiterado que los 10.000 euros eran para gastos mensuales fijos y ha añadido: "Lo otro era dinero para ellos que yo no entro en qué hacían o no", pero lo que ellos siempre le decían es que "parte de ese dinero iba para la financiación del PSOE".

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En otro momentos de su testifical, Aldama ha explicado que el exasesor ministerial Koldo García le aseguró que había que "ayudar" a algunas constructoras para que ganaran las licitaciones de obras porque les hacía falta para la financiación del PSOE.

Según Aldama, eso significaba contribuir a que esas empresas ganaran las licitaciones de obras del Ministerio porque así "podemos tener un rendimiento que nos hace falta para la financiación del partido", el PSOE, le dijo Koldo García.

A Aldama -ha continuado el propio comisionista- le extrañó y preguntó a Koldo García cómo se iban a hacer esas donaciones. "Y hablaremos de eso", le respondió el exasesor.

"¿Quién va a facturar esas donaciones?", le preguntó después, y el exasesor le contestó que "esto no se puede facturar, tienen que pagar en efectivo".

El comisionista entendió que no era una "relación al uso", no se sintió cómodo, pero "tampoco incómodo" porque él era un empresario y quería ganarse la confianza de los responsables de Ministerio.

Durante su comparecencia, Aldama ha reconocido que pagó en México "por primera y última vez", "señoritas" para Ábalos, una cuestión que se vuelve recurrente y que termina por enfrentar a los enjuiciados. Según el comisionista, Koldo García llegó a pedirle que "hay que organizar algo al jefe para que se relaje", insinuándole que había que "buscar algunas señoritas y presentárselas al jefe", lo que Aldama hizo.

Aldama ha contado que temía que las relaciones de Ábalos llegaran a salpicar a la trama y que su oposición a seguir costeándole señoritas o pagar el piso de Jéssica, terminó provocando un fuerte encontronazo con Koldo García, al que llegó a "partirle la cara".