Durante el juicio, Koldo García se ha despistado en momentos clave para su defensa

El enfado de Koldo García con el fiscal del Supremo: "Le suplico que me deje terminar"

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La duodécima jornada del juicio a José Luis Ábalos ha estado protagonizada en el Tribunal Supremo por quien fuese su más estrecho asesor, Koldo García, quien se ha presentado como alguien "tosco" pero "sincero", que "atendía a todo el mundo" y llamaba a quien hiciese falta para "solucionar algo".

Su versión ha colisionado radicalmente de la que aportó el también acusado Víctor de Aldama, quien apuntó al exministro y al exasesor en el cobro de unas mordidas (entre 3,5 y 4 millones de euros) que este jueves ha rechazado Koldo García en un relato en el que han vuelto a salir las 'chistorras': eran billetes de 500 euros del PSOE y de guardias civiles que no querían billetes tan altos y le pedían cambio.

Durante la declaración también ha habido momentos de tensión, en los que Koldo se lo jugaba todo. Su defensa trata de hacer ver que el pago de un piso a una pareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, no era corrupción, sino un asunto de chantaje al ministro.

Sin embargo, Koldo parece despistarse e incluso se ha escuchado hablar a su abogada Leticia de la Hoz dirigiéndose a él mientras no se daba cuenta de que tenía el micro abierto. La abogada le pregunta a Koldo si esas "presiones" podrían ser calificadas como chantaje sobre la relación de Ábalos con la mujer. El acusado se queda en ese momento en silencio, y la abogada le dice: "Te estás jugando años de prisión". Koldo entonces responde afirmativamente y la letrada expresa su satisfacción: "¡Bien!"