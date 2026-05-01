Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
España

Feijóo critica que "el Gobierno gane más cuando las familias llegan con menos" a fin de mes

EuropaPress_7476413_presidente_pp_alberto_nunez_feijoo_inaugura_jornada_ano_gran_apagon_27
El líder del PP se ha pronunciado en el Día del Trabajador.. EP
Compartir

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes, con motivo del Día del Trabajador, que no es aceptable que "el Gobierno gane más mientras las familias llegan con menos" recursos a final de mes.

En un mensaje publicado en la red social X, Feijóo ha reprochado al Ejecutivo que haya convertido el trabajo en "una carrera de obstáculos", aludiendo al aumento de costes, impuestos y cotizaciones.

PUEDE INTERESARTE

Asimismo, ha defendido que "trabajar ha de servir para vivir, no solo para pagar", cuestionando la política económica del Gobierno en materia laboral y fiscal.

En esta línea, reitera que España necesita un cambio para devolver el sentido del esfuerzo y propone hacerr que "valga la pena" volver a trabajar.

Temas