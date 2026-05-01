Cae un 'call center' en Madrid que cometía estafas en Alemania con llamadas alertando de un falso accidente

Los seis detenidos se hacían pasar por policías e informaban a las víctimas de que un familiar había provocado un accidente grave

Un hombre de 66 años, grave tras ser atropellado por un patinete eléctrico en Puente de Vallecas, Madrid: el conductor se dio a la fuga

Compartir







MadridAgentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Estatal de Baviera (KPI-Z Oberfanken), han desarticulado una organización criminal itinerante dedicada a las estafas informáticas mediante la técnica 'shock call', ha informado la Dirección General de la Policía en una nota de prensa.

Actualmente hay 14 víctimas, a las que lograron estafar más de 1.260.000 euros, pero no se descarta que aparezcan más ya que la investigación continúa abierta. Se detuvieron un total de seis personas, cuatro en España y dos en Alemania, ingresando en prisión todas ellas por los delitos de organización criminal y estafa continuada.

PUEDE INTERESARTE Una paciente de 82 años en paliativos del Gregorio Marañón logra el sueño de ver bailar a su nieta en la azotea

Gracias a la rápida colaboración de las autoridades alemanas, la Policía Nacional tuvo conocimiento, a finales del mes de febrero, de que había un centro de llamadas ubicado en Madrid dedicado a cometer estafas. Realizaban más de 100 llamadas diarias a números de teléfono fijos de personas de avanzada edad, residentes en Alemania, utilizando la técnica del shock call.

Una técnica elaborada y persuasiva

Simulaban una situación real en la que fingían ser un familiar de la víctima en estado de ansiedad ya que había provocado un accidente hiriendo de gravedad a una madre y provocando el fallecimiento de su bebé.

Tras esa conversación, que causaba en la víctima un sentimiento de culpa y de agonía, se hacían pasar por personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para informarle que su familiar había sido el causante de ese accidente grave, ya que iba mirando el teléfono móvil mientras conducía, y que para evitar que fuera a la cárcel debían de pagar una cuantía aproximada de 90.000 euros, incluso otras veces solicitaban el pago a través de oro y joyas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para terminar de darle credibilidad al engaño, otro miembro de la organización simulaba ser un fiscal, informándole de una serie de pasos para depositar el dinero en los juzgados de su país.

Una vez concertada la cita, otras personas de la red criminal se hacían pasar por fiscales y se reunían con la víctima en lugares próximos a los juzgados para aumentar la credibilidad de todo el engaño. Rápidamente se hacían con el botín una vez terminada la llamada sin dejar tiempo para que la víctima pudiera ponerse en contacto con alguna persona de su confianza.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Fraude superior a un millón de euros

Tras varias pesquisas y la rápida coordinación policial internacional el pasado mes de marzo, los agentes realizaron un registro consiguiendo identificar plenamente a los autores asentados en un piso de alquiler en la ciudad de Madrid y así desmantelar el call center desde donde la red gestionaba toda su operatividad.

Finalmente, la operación se saldó con la detención de seis personas, cuatro en Madrid, decretando la autoridad judicial su ingreso en prisión provisional pendientes de extradición, y dos en Alemania que también ingresaron en prisión, imputándoles a todos ellos un delito continuado de estafa y pertenencia a organización criminal.

Hasta el momento se han identificado a 14 víctimas a las que la organización exigía una fianza de 90.000 euros a cada una, siendo hasta la fecha el fraude ocasionado de más de 1.260.000 euros, recuperando en los registros 920 gramos de oro y varios relojes de gran valor en Alemania.