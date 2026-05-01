La ministra de Defensa ha subrayado que "no se le puede pedir a España que ayude en una guerra ilegal"

Trump se plantea la retirada de tropas estadounidenses de Italia y España: "¿Por qué no debería hacerlo?"

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado "respeto" para España y ha reivindicado el compromiso "firme" del país con la OTAN y con la paz en el mundo. Unas declaraciones que han llegado tras ser preguntada por las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los aliados que no cumplen los objetivos de gasto en Defensa, tal y como se observa en el vídeo.

La titular de Defensa ha subrayado que "no se le puede pedir a España que ayude en una guerra ilegal que no tiene cobertura internacional", reiterando que el Gobierno está "firmemente comprometido" con el cumplimiento de la legalidad internacional y con la Alianza Atlántica.

Robles ha recordado que más de 4.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas españolas están en misiones internacionales y ha reclamado a Trump "mucho respeto por lo que España hace", al tiempo que ha insistido en que el Ejecutivo "no acepta amenazas de nadie" porque "ni proceden ni tienen ningún marco legal".

Asimismo, ha reivindicado a España como uno de los países que más cumple con sus compromisos y ha resaltado los despliegues en Letonia, Eslovaquia, Rumanía y en la misión de policía aérea del Báltico.

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La ministra de Defensa he realizado estas declaraciones durante un festival organizado por el diario 'El País' en el centro cultural Matadero de Madrid.

Las amenazas de Trump

Fue este pasado jueves, 30 de abril, cuando el líder republicano habló de una posible retirada de las tropas estadounidenses destinadas en Italia y España debido a su negativa a ayudar a Washington en el marco de la ofensiva contra Irán, lanzada por sorpresa junto a Israel el 28 de febrero.

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"Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha ayudado en nada y España ha sido horrible, absolutamente horrible (...) Cuando los necesitábamos, no estaban. Tenemos que recordar eso", expresaba el magnate en declaraciones a la prensa.