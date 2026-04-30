El Gobierno se ha mostrado tranquilo ante el anuncio y defiende que España es un socio fiable y que cumple

Donald Trump ve "más efectivo" el bloqueo naval que bombardear Irán: "Se están asfixiando como un cerdo relleno"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha barajado este jueves una posible retirada de las tropas estadounidenses destinadas en Italia y España debido a su negativa a ayudar a Washington en el marco de la ofensiva contra Irán, lanzada por sorpresa junto a Israel el 28 de febrero.

"Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha ayudado en nada y España ha sido horrible, absolutamente horrible (...) Cuando los necesitábamos, no estaban. Tenemos que recordar eso", ha expresado el magnate en declaraciones a la prensa.

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Trump ha aprovechado para cargar nuevamente contra los países europeos, recordando que Washington les ayudó con la invasión rusa sobre Ucrania. "Ucrania no tiene nada que ver con nosotros; estamos al otro lado del océano", ha dicho, agregando además que Alemania está "haciendo un trabajo terrible" porque, entre otras cuestiones, "tiene problemas de inmigración" y de "energía".

Estos se produce después de que Trump sugiriera la posibilidad de disminuir el número de tropas destinadas en Alemania en represalia por los recientes comentarios realizados por el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la falta de estrategia por parte de Estados Unidos en el marco de la ofensiva contra Irán.

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El magnate, que ha acusado este jueves a Merz de ser "totalmente inútil" en lo referente a los intentos por poner fin a la invasión rusa, ya amenazó con reducir el número de soldados estadounidenses en el país europeo durante su primer mandato, esto es, entre los años 2017 y 2021.

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El Gobierno se muestra tranquilo

El Gobierno está tranquilo ante la posibilidad anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España, además de en Italia y Alemania, por la falta de apoyo de esos países en su guerra contra Irán.

Así lo han manifestado a EFE fuentes del Ejecutivo, que han subrayado que España es un socio fiable y que siempre cumple con los compromisos adquiridos.

El Ejecutivo se pronunciado así de la misma forma que en otros momentos en los que la administración del presidente Trump ha planteado cuestiones similares, como la posibilidad de suspender a España de su pertenencia a la OTAN.