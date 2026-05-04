Aunque ha afirmado que su "prioridad" es ahora la consultora Grupo Redondo, ha insistido en que, "si llega el momento", está "sano", con "vocación de servicio público"

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El exjefe de Gabinete del Presidencia del Gobierno entre 2018 y 2021, Iván Redondo, ha asegurado que "está preparado" para "regresar" a la política y que no puede contestar de otra manera "en este momento en el que está España como está" a pregunta de la periodista Susanna Griso.

Aunque ha afirmado que su "prioridad" es ahora la consultora Grupo Redondo, ha insistido en que, "si llega el momento", está "sano", con "vocación de servicio público" y "a disposición" para volver en un momento de "corrosión, malestar" e "ira". "Conozco el Estado", "el sistema" y "el país", ha zanjado durante la presentación de su libro 'El Manual', celebrado este lunes en el Teatro Bellas Artes de Madrid, y recogido por Europa Press.

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Redondo ha asegurado que, como estratega político, siempre trata de ser el votante y pensar "qué necesita el ciudadano", "el presidente" y "el partido" político del que forma parte. "Un presidente siempre te los va a comprar con el corazón", pero "se justifica con la mente", ha afirmado. "Se puede reunir a muchísimas personas en relación a las emociones positivas frente a las emociones negativas", como "el miedo", el "malestar" y el "rechazo".

Sánchez, el "demonio" del Ejecutivo

En relación a las campañas electorales, ha asegurado que el "demonio" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, son "los autoritarios", mientras que del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que es un "buen candidato", pero que "no se ha entera del Madrid D.F.".

Un lugar que ha descrito como "el puente de Eduardo Dato" de la película 'Historias del kronen'. "Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo" agarrados al "puente" mientras Miguel Ángel Rodríguez es "quien está esperando abajo por si te caes". "Esto es Madrid, todo o nada", ha aseverado como ejemplo de la campaña que diseñó Sánchez en 2023.

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El asesor político también ha hecho referencia al problema cardíaco que le detectaron los médicos de La Moncloa durante meros entrenamientos para "perder unos kilos" y les ha agradecido que le salvaran "la vida".

Figuras de la política, el periodismo y el deporte arropan a Redondo

Redondo ha sostenido que en su último año como jefe de Gabinete sufrió episodios de depresión y estrés mientras tuvo que tratarse con médicos a la vez que trabajaba en la campaña electoral de Salvador Illa. Momentos que se alargaron tras su salida de la Presidencia. "Fue un año para sobrevivir", ha afirmado sobre aquella etapa.

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'El Manual' (Contraluz, Grupo Anaya) relata la trayectoria de Redondo desde su infancia en San Sebastián, sus inicios en la consultoría política, su etapa en la Junta de Extremadura y su etapa en Moncloa como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre 2018 y 2021, incluyendo su salida del cargo.

El acto ha superado las 420 localidades previstas y ha reunido a figuras relevantes de la política, el periodismo o el deporte. En el plano político, han acudido exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; Jon Insausti, alcalde de San Sebastián; Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE; José Antonio Mongao, senador del PP; Pilar Llop, exministra de Justicia; o Jaime Alfonsín, exjefe de gabinete de la Casa Real.

También han estado presentes miembros del actual Gobierno, como Jesús Perea, actual director del departamento de discurso del Gabinete de Presidencia; o Isabel León Palacios, directora del departamento de Coordinación Técnica de la Presidencia.

Los periodistas José Gabriel Mujika, exdirector del Diario Vasco, Boris Izaguirre o Gonzalo Miró junto con el que fuera portero de la Real Sociedad, Luis Arconada, han sido otras personalidades que han acompañado a Redondo durante la presentación de su nuevo libro.