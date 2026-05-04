El vicesecretario popular ha explicado que, mientras nadie desmienta estas acusaciones, el partido de Alberto Núñez Feijóo las da por ciertas

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El vicesecretario de análisis electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido este lunes a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones sobre su presunta intermediación para que el Instituto de Empresa (IE) consiguiera condiciones ventajosas en el alquiler de unas oficinas de titularidad pública.

"Hay muchas explicaciones que dar que no se están dando, hay mucho que aclarar", ha apuntado Bendodo en una rueda de prensa en la que ha afirmado que no se están dando explicaciones sobre "qué papel jugó" y si actuó "como conseguidora" para el Instituto de Empresa de unas oficinas públicas.

Bendodo ha hecho estas declaraciones tras las informaciones de varios medios que apuntan a que implicados en la investigación de la Audiencia Nacional sobre la SEPI aseguran que Gómez medió ante el organismo público para que el Instituto de Empresa (IE) pudiera obtener un alquiler ventajoso en el complejo de oficinas de Campos Velázquez de Madrid.

Las exigencias del PP también llegan después de que en su declaración la semana pasada en el Tribunal Supremo, el empresario Víctor de Aldama señalara que cuando la SEPI puso en venta un edificio en Campos Velázquez él hizo una oferta, pero que Koldo García le indicó que debía retirarla porque "la señora Begoña Gómez" había dicho que quería "Campos Velázquez para ella", sin aportar más explicación.

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"Si alguien tiene que aclarar algo que lo haga", ha dicho Bendodo, quien ha insistido en que si a alguien le acusan de algo "lo más normal" es "desmentirlo o confirmarlo".

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El IE niega las acusaciones

Fuentes del Instituto de Empresa, por su parte, han asegurado a EFE que "no hubo trato de favor" en relación con los contratos de alquiler firmados en los años 2010, 2013 y 2016 en ese complejo de oficinas gestionado por la SEPI.

Estos alquileres se hicieron "con rentas en condiciones de mercado" y nunca se aplicó una rebaja del precio del alquiler en ninguno de los tres inmuebles, sino que el precio fue siempre revisado según el IPC, tal como estaba pactado en los contratos.

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El IE señala además que nunca ha tenido la intención de adquirir ninguno de esos inmuebles, no ha tenido conocimiento del inicio de un proceso de venta por parte de la SEPI ni ha conocido o participado en ninguna negociación para su adquisición.