El crucero MV Hondius fondeará frente al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona y sus pasajeros se desplazarán en lanchas para su posterior traslado al aeropuerto

Hantavirus, última hora del brote en el crucero| Elevan a nueve los posibles casos y la OMS investiga el Cono Sur como posible foco

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El crucero MV Hondius fondeará frente al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona y sus pasajeros se desplazarán en lanchas para su posterior traslado al aeropuerto, en un operativo con 'riesgo bajo' para la población, según de la OMS, que en España incluirá la cuarentena obligatoria si lo determina la autoridad sanitaria.

El crucero afectado por un brote de hantavirus durante una travesía por Sudamérica, no supondrá un problema para la ciudadanía porque sus pasajeros y tripulación no tendrán contacto con otras personas. Así lo acaba de constatar la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, en una rueda de prensa que ha pivotado en trasnmitir un mensaje de "absoluta tranquilidad" a la población canaria. El ambiente en el puerto de Granadilla y entre la población canaria es, pese a todo, tenso. El coronavirus está reciente e hizo mucho daño.

"Esto no es el coronavirus"

En este mismo sentido ha hablado la OMS: "Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, lo conocemos. Así que quiero ser clara, esto no es el inicio de una pandemia como el covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora", ha afirmado la directora interina de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Los pasajeros no saldrán del barco hasta la llegada de los aviones

Barcones ha insistido en que los pasajeros no saldrán del barco hasta que no hayan llegado los aviones que les llevarán a sus países de origen. Una vez lo hagan, los considerados asintomáticos serán trasladados con un proceso "ágil y rápido de diez minutos" al aeropuerto con medios de la naviera, "pero supervisados por el Gobierno".

Serán trasladados en lanchas y luego diez minutos en carretera

Tras el examen que les hagan de Sanidad Exterior -los pcr se van a hacer solo con contacto con personas con equipaciones habilitadas- y siempre que se certifique que estén en condiciones, los pasajeros serán trasladados al muelle en lanchas y luego al aeropuerto de Tenerife Sur por carretera. Ese trayecto de 10 minutos de carretera tendrá un refuerzo de seguridad especial.

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"Van a estar absolutamente aislados de la población civil, van a llegar a una zona que está completamente aislada y perimetrada, se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir", ha recalcado Virginia Barcones.

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A su vez, ha recalcado que las personas que intervengan en el proceso contarán "con todos los equipos de protección necesarios para garantizar su integridad bajo los más altos estándares".

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Ocho infectados, tres fallecidos

En la actualidad, están confirmadas las infecciones de cinco de los ocho casos sospechosos. Entre estos, hay tres fallecidos, y la OMS ha informado de que el cuerpo de la última persona fallecida el 2 de mayo sigue a bordo. "La compañía naviera está gestionando los trámites para el traslado de los restos", ha apuntado la directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Los españoles se encuentran bien y con ganas de volver a España

En estos momentos, el crucero sigue su navegación con 144 personas, de ellos los 14 españoles, que están en permanente contacto con el Ministerio de Sanidad, según ha contado en la red social X la ministra, Mónica García: "Nos trasladan que se encuentran bien y que tienen ganas de volver a España".

Los españoles serán trasladados en un avión militar a Madrid y serán sometidos a una revisión médica y una cuarentena en el Hospital Gómez-Ulla, una instalación militar que dispone de ocho unidades de aislamiento de alto nivel por si surge algún caso sintomático. Este hospital, aparte de las unidades de aislamiento de alto nivel, cuenta también con infraestructura necesaria para hacer las pruebas para determinar la presencia del virus.

La OMS en coordinación con todos los países que tienen pasajeros

Al hilo, ha señalado que la OMS está trabajando en coordinación con el ECDC, Reino Unido, Países Bajos y con todos los países que tienen pasajeros a bordo del buque para acordar "un enfoque común basado en la salud pública, la evidencia, la solidaridad y la equidad" sobre cómo gestionar la situación y reducir la posibilidad de propagación del virus, que ha insistido en que consideran que será "limitada".

Los países afectados decidirán si envían aviones si se acogen al Mecanismo Europeo de Protección Civil

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha señalado este jueves que España está dejando "el día de hoy" para que los países con ciudadanos en el crucero 'MV Hondius' que todavía no se han pronunciado decidan si enviarán aviones a Tenerife para repatriarlos o se acogerán al Mecanismo Europeo de Protección Civil.

De no hacerlo, se podría encargar de ello Países Bajos, que "ha asumido plenamente su responsabilidad" con el crucero "desde el primer momento". Por el momento, Estados Unidos (EEUU) ha mostrado su disposición a enviar un avión para recoger a sus compatriotas el tema está "muy avanzado" con Reino Unido. "Se está dando la oportunidad a los países de que si lo consideran directamente recojan a sus compatriotas. Y en cualquier caso podríamos decir que hay un mecanismo subsidiario y es que si hubiera alguien, especialmente de la tripulación, para el que su país de origen no hiciera un envío de un avión especial, correspondería realizar esa operación a Holanda, que desde el primer momento de manera responsable han asumido el papel que tienen y que corresponde", ha explicado.

Según ha dicho, hay un total de doce países adheridos al Mecanismo Europeo de Protección Civil que tienen ciudadanos dentro del barco, ya sea con pasajeros o como tripulación contando con España. Estos son Países Bajos (seis pasajeros y cinco personas de la tripulación), Alemania (siete pasajeros y un miembro de la tripulación), Francia (cinco pasajeros), Ucrania (cinco personas en la tripulación), Turquía (tres pasajeros), Irlanda y Bélgica (dos pasajeros cada uno), Grecia (un pasajero) y Polonia, Portugal y Montenegro (una persona de la tripulación cada una).

A su vez, el buque también tiene pasajeros y tripulación de once países ajenos a la Unión Europea (UE): Filipinas (38 miembros de la tripulación), Gran Bretaña (19 pasajeros y cuatro personas de tripulación), Estados Unidos (EEUU) (con 17 pasajeros), Canadá y Australia (cuatro pasajeros cada uno), India (dos personas de tripulación), Japón, Nueva Zelanda y Argentina (un pasajero cada uno) y Rusia y Guatemala (un miembro de la tripulación cada uno).

Sin casos en Santa Elena

El gobierno de Santa Elena (de soberanía británica) ha indicado que no hay casos sospechosos ni confirmados de hantavirus en esta isla del Atlántico y que sigue de cerca a grupo que estuvo en contacto estrecho con los pasajeros que desembarcaron en este territorio para volver a sus países a través de Sudáfrica.