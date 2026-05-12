Clavijo ha señalado que su Gobierno había pedido que se hicieran pruebas PCR en el barco antes de su llegada

El brote de hantavirus, en directo| Confirmado el positivo del paciente español en la segunda PCR

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado al Gobierno de España de haber ocultado que había contagios de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, a pesar de que lo sabía "desde el minuto uno". Clavijo, que este martes responde a varias preguntas en el pleno del Parlamento autonómico sobre la crisis del hantavirus, ha señalado que su Gobierno había pedido que se hicieran pruebas PCR en el barco antes de su llegada a Canarias y ahora descubre "por qué no lo querían hacer, porque sabían que había contagiados".

"Se ha faltado a la dignidad del pueblo canario, del Gobierno de Canarias y de las instituciones por ocultar una información que conocían desde el minuto uno", ha manifestado el presidente que se ha convertido en carne de meme.

Clavijo cree que tenía razón sobre las advertencias del traslado de los contagiados

Clavijo ha asegurado que el Gobierno canario tenía "razón" en las advertencias que ha realizado durante el traslado de los contagiados por hantavirus y ha insistido en criticar la gestión del Ejecutivo central porque resulta "evidente" que podrían haber "reducido riesgos".

Clavijo ha asegurado que los "tres positivos" conocidos en las últimas horas, han "avalado" la "necesidad" de haber hecho los test PCR "en el barco", como ha afirmado que solicitó el Gobierno canario. "Lo que ha ocurrido es que han bajado positivos en hantavirus y han tenido el mismo circuito que aquellas personas que nos decían que (...) no tenían el virus", ha afirmado este lunes en una entrevista en 'Cuatro'.

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"El resultado es que hoy el avión que venía de Australia no ha llegado", dijo Clavijo

También ha cuestionado que no se cumplieran las otras dos peticiones que realizó, que se habilitasen aviones incluso desde la Unión Europea en caso de que no llegasen a tiempo para repatriar a sus pasajeros, y que la operación se realizase en un solo día. "El resultado es que hoy el avión que venía de Australia no ha llegado" y que "la climatología ha hecho que el barco tuviese que atracar en el puerto".

El presidente autonómico ha denunciado "ataques de toda índole" por atreverse "a opinar" para "tratar de mejor y hacer más seguro" el operativo. "Lo que se ha tratado de vender es ridiculizarme y, por supuesto, tratar a los canarios de insolidarios", ha rematado.