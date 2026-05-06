“Nosotros no lo entendemos", denuncia en 'El programa de Ana Rosa', apuntando a "informaciones contradictorias"

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Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha denunciado la falta de información tras el anuncio del Gobierno de España sobre la aceptación de la petición de la OMS y la Unión Europea para que el crucero del brote del hantavirus por el que han muerto tres personas, el 'MV Hondius', atraque finalmente en el archipiélago, algo que se espera en un plazo de "tres o cuatro días". “Ese acuerdo que supuestamente hace el Gobierno con la OMS se hace sin contar para nada con Canarias", ha dicho, tajantemente, el jefe del Ejecutivo de las Islas, subrayando además que le llegaron "informaciones contradictorias" porque no fue eso lo que se le trasladó en un primer momento. Además, ha advertido que en Canarias solo hay "una cama de alto requerimiento", en el Hospital de la Candelaria de Tenerife, para una situación así.

“Nosotros no lo entendemos. Ayer a las dos de la tarde hubo una reunión técnica, entre Sanidad exterior del Gobierno de España y Sanidad canaria. La decisión técnica era que los pasajeros afectados o infectados pudiesen ser trasladados en aviones medicalizadas a Países Bajos y que el buque, dado que no había problemas de seguridad sanitaria para las personas, –para los pasajeros–, pudiese continuar hasta Países Bajos y allí se hiciese el procedimiento adecuado", ha dicho en declaraciones al programa de Ana Rosa.

Fernando Clavijo denuncia un "sinsentido" en la decisión de trasladar el crucero del hantavirus hasta las Islas Canarias

"Esa fue la decisión técnica que se tomó. A lo largo de la tarde empezaron a llegarnos informaciones contradictorias. Yo contacté con la ministra vía WhatsApp. Me dijo que estaba con la Organización Mundial de la Salud, que me atendería cuando pudiese. Me llamó por teléfono y entonces me traslada que un paciente había empeorado y que tenía que ser trasladado de urgencia a Canarias y que, por otro lado, que el barco, se había decidido, –ante la petición de auxilio de Países Bajos–, que el barco se dirigiese a puerto canario y que desde allí fuesen distribuidos los pasajeros a sus distintos países de origen”, ha detallado.

“Yo le transmito que necesito información. Primero del estado del paciente, –porque hay que habilitar un recurso absolutamente extraordinario–, y que necesitaba información médica, que no me valía con la conversación. Y por otro lado, que no entendía que, si no hay riesgo para la salud de los pasajeros, por qué esa evacuación no se hacía desde el aeropuerto internacional de Praia (Cabo Verde). Es decir, por qué tenían que estar esos pasajeros tres días navegando hasta Canarias para hacer lo mismo que se podía hacer en estos momentos. Y ahí no me supo contestar a ninguna de las dos cuestiones. Por tanto, ahora mismo, no me quedó más remedio que, esta mañana a primera hora, pedirle una reunión urgente a Pedro Sánchez a través de WhatsApp, y decirle la urgencia. Yo estoy ahora en Bruselas porque tengo una reunión con la vicepresidenta de la Comisión, pero me traslado a Madrid en cualquier momento para poder tener la reunión y que se nos aporte la información, que desde luego no está ayudando a la tranquilidad de la población de Canarias", ha criticado.

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Fernando Clavijo reprocha la falta de información y el desconocimiento sobre el estado de los pacientes

Frente a lo sucedido en las últimas horas, Clavijo ha añadido: “Conmigo no se está en contacto. En todo momento he sido yo el que he contactado. Tanto con la ministra como con el presidente Sánchez. A mí no se me está informando de nada en tiempo real. Nada, absolutamente de nada. Y, desde luego, para nada me tranquiliza que reconozcan que no se sabe el estado de los pasajeros. ¿Y han acordado con la Organización Mundial de la Salud, sin conocer el estado de los pasajeros, que los van a someter a tres días de navegación hasta Canarias? No tiene sentido. Si el estado de los pasajeros es grave, lo que se tiene que trasladar es los medios sanitarios necesarios a Cabo Verde para atenderlos, no los metes tres días de navegación en un barco".

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"Es un sinsentido. Nosotros en Canarias no trabajamos así. Y desde luego creo que la solidaridad del pueblo canario está más que demostrada en los últimos tiempos, por no hablar de lo que hemos sufrido con este Gobierno en materia migratoria. Pero, por favor, usted no puede decir que, sin conocer el estado de los pasajeros del buque, los va a meter en tres días de navegación hasta Canarias y, además, sin consultar con Canarias. Ese acuerdo que supuestamente hace el Gobierno de España con la OMS se hace sin contar para nada con Canarias. Ya le digo, a mediodía, el Gobierno de España estaba sosteniendo unas tesis totalmente distintas a las que yo luego me entero por los medios de comunicación. Eso para mí no es lealtad institucional ni la seriedad y profesionalidad que requiere manejar una situación de esta envergadura”, ha reprochado.

En esta línea, repasando cronológicamente el flujo de información y las conversaciones mantenidas en las últimas horas, al ser preguntado por ello en el programa de Ana Rosa, ha detallado: “La ministra de Sanidad tiene dos mensajes míos. Ella a las 23:57 de ayer me pide colaboración para trasladar un paciente que supuestamente había empeorado. A la 1:26 yo le mando que el Servicio Canario de Salud me solicita el estado del paciente y las circunstancias para poder activar un recurso absolutamente extraordinario, a lo que la ministra no me contesta. A las 6 de la mañana le vuelvo a mandar otro mensaje con el escrito del Servicio Canario de Salud y sigue sin contestarme la ministra. Ante esa ausencia de respuestas yo me dirijo al presidente Sánchez. Él me contesta que a lo largo del día va a hablar conmigo pero que, efectivamente, han acordado acceder a la petición de auxilio y que España la va a hacer, y que espera colaboración del Gobierno de Canarias. Y yo le transmito por WhatsApp que esa colaboración se tiene que basar en los principios de lealtad institucional, transparencia y, por supuesto, coordinación con las administraciones canarias, que no ha existido. Y aún estamos esperando que alguien nos explique el cambio de criterio del Ministerio a qué se debe. Si se debe a que los médicos que están a bordo, especialistas, han encontrado algo que nosotros desconocemos, o qué es lo que motiva. Llevar un buque fondeado en las afueras del puerto de Praia, en Cabo Verde, y que puede ser atendido y hacer el triaje allí, trasladarlo tres días a Canarias para hacer lo mismo en Canarias… no tiene sentido”, ha insistido.

Fernando Clavijo, sobre si Canarias está preparada para la situación por el brote de hantavirus: "Tenemos una cama"

Preguntado sobre las capacidades de Canarias para una situación así, y ahondando en que reina el desconocimiento y la falta de información sobre el estado de los pacientes, Fernando Clavijo ha continuado en su denuncia: “Nosotros lo que tenemos es una cama; una cama de alto requerimiento. Tenemos, obviamente, la sanidad pública canaria, que es una sanidad pública competente, pero recursos específicos para atender una petición de alto requerimiento, que desconocemos cuál es esa petición, porque desconocemos el estado y el número de pacientes… en estos momentos hay una cama en el Hospital de la Candelaria (Tenerife). No sabemos nada más. Esos pacientes, tal y como se acordó, si están contagiados deberían ser evacuados en un avión medicalizado desde Cabo Verde a Países Bajos. Eso es lo que debería ser, que fue lo que se acordó. Y el resto de pasajeros, si no está contagiado, tendrían que seguir su trayecto hacia Países Bajos, que es la bandera del buque. No tiene sentido que lo que se puede hacer, si se quieren evacuar desde el punto de vista aéreo, lo pueden hacer desde el Aeropuerto Internacional de Praia. Y evidentemente, la OMS, toda la UE y todo el Gobierno de España podría incluso derivar allí los recursos sanitarios para garantizar que esa evacuación tuviese todas las medidas de seguridad. No entendemos por qué”, ha zanjado.