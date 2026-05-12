La ministra de Sanidad se ha hecho eco de las conclusiones de científicos suizos: "La investigación ayuda a reconstruir cómo se produjo la transmisión"

El brote de hantavirus, en directo| la OMS fija el inicio de la cuarentena en el 10 de mayo que finalizará el 21 de junio

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Mientras continúa la preocupación y en España ya se ha registrado el primer positivo entre los 14 españoles que viajaban a bordo del ‘MV Hondius’, los primeros análisis genéticos del hantavirus del crucero “confirman que corresponde a la variante Andes ya conocida y descartan mutaciones relevantes”.

Así lo ha señalado la propia ministra de Sanidad, Mónica García, quien de este modo se ha hecho eco a través de las redes sociales de los resultados llegados desde el Instituto de Virología Médica de la Universidad de Zúrich y del Centro Nacional Suizo de Referencia para Infecciones Virales Emergentes, del Hospital Universitario de Ginebra.

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El análisis genético del hantavirus del crucero ‘MV Hondius’

Los científicos de Suiza han llegado a esa conclusión a partir de los análisis de una persona infectada del crucero, siendo que el 5 de mayo certificó un caso de la cepa Andes, la más mortífera, en un residente suizo que viajó a bordo.

Secuenciado a partir de muestras de sangre en el Instituto de Virología Médica y el Centro Nacional de Referencia Suizo, la tecnología empleada no identificó mutaciones y no observó un reagrupamiento o intercambio entre cepas para dar lugar a una nueva variante del virus.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el hantavirus de la variante Andes, presente en seis de los casos confirmados en el crucero y predominante en Chile y Argentina, es la única conocida que es capaz de transmitirse de forma limitada entre humanos, aunque insiste en que se produce “en condiciones de contacto directo y prolongado”.

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“Aunque se trata de un incidente grave, la OMS considera que el riesgo para la salud pública es bajo”, sigue insistiendo el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien hoy ha alabado el compromiso y la ayuda de España, así como su solidaridad en la acogida del ‘MV Hondius’ en Granadilla de Abona, Tenerife, donde finalmente ayer tuvo que amarrar por “razones meteorológicas”.

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Uno de los españoles del crucero, positivo en hantavirus y con síntomas

La conclusión de esos primeros análisis genéticos del hantavirus del crucero desarrollada por los científicos suizos, según ha aseverado la ministra Mónica García, ayudan a “reconstruir cómo se produjo la transmisión y reforzar el seguimiento epidemiológico”; un seguimiento que, por otro lado, no deja de intensificarse ante el aumento de los casos.

Concretamente, entre los 14 españoles a bordo que fueron trasladados desde la embarcación en Tenerife hasta el Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, en Madrid, se ha detectado ya un caso positivo, como confirmaba anoche Sanidad.

Si bien en un primer momento se comunicaba que se encontraba asintomático, hoy se ha confirmado que presenta “febrícula y síntomas respiratorios”, por lo que se presta especial atención a su evolución, así como a la del resto de españoles.

Mientras el afectado dio positivo en la primera PCR provisional, los otros 13 dieron negativo, pero se mantiene la vigilancia.

El positivo permanece aislado en la UATAN, Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del hospital militar, donde permanece bajo un protocolo específico y medidas estrictas.

En una de las habitaciones especializadas que se crearon después de la crisis del ébola, permanece “bien aislado, con todas las medidas de precaución necesarias”, según ha precisado Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad.

Mientras se sigue con atención cómo se desarrolla su sintomatología y su cuadro clínico, así como el estado del resto de españoles, la cuarentena para ellos se ha fijado hasta el 21 de junio, según ha recomendado la OMS. Todo ello teniendo en cuenta que, como explicó la ministra Mónica García, "el periodo de latencia es de 42 días" y "a lo largo de esos días pueden aparecer síntomas".