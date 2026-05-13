Fernando Grande-Marlaska ha sido abucheado en la jura de bandera de 2.000 guardias civiles en Baeza tras la muerte de dos agentes en Huelva

Huelva despide a Jerónimo y Germán, los dos agentes fallecidos en la persecución a una narcolancha

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles en un acto en la Academia de la Guardia Civil de Baeza, Jaén, que está "rabioso" por la muerte en acto de servicio de los agentes fallecidos mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva, momento en el que ha sido interrumpido con pitidos y abucheos.

"Comprendo, entiendo vuestro dolor, vuestra rabia, nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo. Y lo entiendo porque yo también estoy dolido. Permitidme, estoy rabioso", ha asegurado el titular de Interior, que ha detenido su intervención unos segundos para añadir que nunca serán "impotentes" frente a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

"Durante muchos años hemos hecho frente con los instrumentos legales al terrorismo y al narcotráfico, y lo seguiremos haciendo con todos los medios legales precisos", ha señalado el ministro en la jura de bandera de los nuevos cabos y guardias civiles celebrada en la Academia de Baeza.

En declaraciones posteriores a los periodistas ha recalcado que comprende "absolutamente la rabia", puesto que nada que se haga o diga puede compensar el dolor, aunque también ha hecho un llamamiento a la "cordialidad entre todos, a no utilizar a ninguna de las víctimas con fines políticos".

Sobre la muerte de los dos guardias civiles en Huelva

"El terrorismo, el narcotráfico, toda la delincuencia criminal organizada es una amenaza a los valores democráticos y tenemos que estar unidos. No sé cuándo fue ese día que nos echamos las víctimas a la cara", ha sentenciado Grande-Marlaska, que ha criticado a quienes en su momento no hicieron "nada".

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El titular de Interior ha asegurado que el ministerio sí estuvo representado con "las más altas instancias" en el funeral de los guardias civiles en Huelva mientras él estaba en el dispositivo del fin de semana por el hantavirus en Canarias. Grande-Marlaska ha recalcado el compromiso del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico como una de las "prioridades máximas a nivel nacional y a nivel internacional" ante una amenaza de carácter global frente a la que se están emprendiendo actuaciones, actividades, operaciones de todo tipo y a todos los niveles.

"Lo importante es estar todos juntos y tener muy claro dónde está la amenaza y cómo tenemos que enfrentarla entre todos", ha reiterado el ministro, quien también espera el "rápido restablecimiento" de los dos agentes heridos. Respecto a la supuesta búsqueda por parte de la Policía portuguesa de la narcolancha que motivó el accidente, ha dicho que se está "trabajando al respecto" y que la cooperación y la colaboración hispano-portuguesa es "directa y permanente" por la situación geográfica de ambos países.